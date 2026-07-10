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BİM'e Valiz Seti Geliyor! 17 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Valiz Seti Geliyor! 17 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
10.07.2026 - 11:10
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17 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL

Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL

  • chef's Professional Karnıyarık Tencere ~32 cm 679 TL

  • chef's Kızartma Tenceresi 22 cm 429 TL

  • chef's Tava Seti 2'li 24+28 cm 599 TL

  • chef's Krep Tava 32 cm 339 TL

  • Tefal Manuel Rondo 500 ml 749 TL

  • Benante Desenli Cam Kesme Tablası 34,5x24,5 cm 199 TL

  • Benante Desenli Pasta Tabağı 4'lü 19,5 cm 249 TL

  • Bonera Derin Emaye Kase 16 cm 249 TL

  • Paşabahçe Cam Kase / Meyvelik 24 cm 139 TL

  • Paşabahçe Cam Kase Seti 6'lı 13 cm 199 TL

  • Paşabahçe Cam Servis Tabağı 2'li ~17,9 cm 95 TL

  • Paşabahçe Misis Çay Bardağı 6'lı ~160 cc 129 TL

  • Rakle Renkli Cam Tatlı Kasesi 3'lü ~300 cc 239 TL

  • LAV Cam Su Bardağı 3'lü 320 cc 109 TL

  • LAV Cam Meşrubat Bardağı 3'lü 385 cc 129 TL

  • Desenli Metal Çerezlik 9 cm 20 TL

  • Buzluk Termos 20 lt 849 TL

  • Bıçak / Soyacak Seti 3'lü 119 TL

ABS Büyük Boy Valiz 1.190 TL

ABS Büyük Boy Valiz 1.190 TL

  • ABS Orta Boy Valiz 66x43x25 cm 1.050 TL

  • ABS Küçük Boy Valiz 56x36x25 cm 925 TL

  • wexta Çocuk Valizi 999 TL

  • Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 119 TL

  • Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 49 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Ekipmanları 39 TL

  • Benante Ponpon Detaylı Ekmeklik 27,5x20 cm 199 TL

  • Benante Ponpon Detaylı Sepet 31,5x24 cm 249 TL

  • Benante Bambu Dönen Sunumluk 25 cm 209 TL

  • Kare Saklama Kabı Seti 3'lü 0,45 L 35 TL

  • Kare Saklama Kabı Seti 3'lü 0,75 L 45 TL

  • Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 15 L 139 TL

  • Ayaklı Bölmeli Organizer 13,5x21 cm 65 TL

  • Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 99 TL

  • Maisonette El Havlusu 50x100 cm 169 TL

  • Maisonette Banyo Havlusu 70x140 cm 289 TL

  • Şortlu Takım Kadın 379 TL

  • Terlik Süsü 6'lı Paket 39 TL

  • Bolero Bambu Boxer Erkek 119 TL

  • Bolero Bambu Bato Külot Kadın 79 TL

  • eros Sütyen Çeşitleri 299 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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