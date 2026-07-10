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ŞOK'a Yapı Market Ürünleri Geliyor! 11 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Yapı Market Ürünleri Geliyor! 11 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
10.07.2026 - 09:01
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ŞOK 11 - 14 Temmuz 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

11 Temmuz ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 11 - 14 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Paşabahçe Babylon Kavanoz 1500 cc 299 TL

Paşabahçe Babylon Kavanoz 1500 cc 299 TL

  • Paşabahçe Babylon Kavanoz 1120 cc 249 TL

  • Paşabahçe Estrella Kahve Yanı Su Bardak 6'lı 30 cc 249 TL

  • Paşabahçe Estrella Su Bardağı 4'lü 290 cc 299 TL

  • Paşabahçe Estrella Meşrubat Bardağı 4'lü 360 cc 329 TL

  • Relax Çelik Termos 2 L 499 TL

  • Piknik Seti 6 Kişilik 249 TL

  • Sıcak Soğuk Taşıma Çantası 12 L 125 TL

  • Sıcak Soğuk Taşıma Çantası 8 L 100 TL

  • Karton Bardak 50'li 50 TL

  • Kağıt 8'li Çatal / Bıçak / Kaşık 15 TL

  • Salata Seti 3 Parça 4000 ml 119 TL

  • Deri Kulplu Kapaklı Kutu 23 L 299 TL

  • Çöp Şiş 100'lü 29,95 TL

  • Metal Mangal Maşası 26 cm 50 TL

  • Meyve Bıçağı 3'lü 129 TL

  • Silikon Buz Küpü 12'li 75 TL

Barbie Plaj Günü Bebek ve Aksesuarları 749 TL

Barbie Plaj Günü Bebek ve Aksesuarları 749 TL

  • Barbie Eğlenceli Havuz Seti 899 TL

  • Hot Wheels Temalı Arabalar 1:64 179 TL

  • Hot Wheels Formula 1 Beşli Araba Seti 599 TL

  • Uno Express 56 Kart 179 TL

  • Düğmeli Top 15 cm 119 TL

  • Gokidy 52 Parça Pastel Blok 449 TL

  • Gokidy Vantuzlu Yarış Pisti 699 TL

  • Uzaktan Kumandalı Tırmanman Off-Road Araba 1.290 TL

  • Işıklı Blok Araç Çetitleri 34/40 Parça 100 TL

  • Toysub Köpük Tırmık Kum Seti 50 TL

  • NBA Ballers S2 Sürpriz Paket 799 TL

  • 5 Surprise Mini Brands A-Lot-A Axolotls Sürpriz Paket 499 TL

  • Mega Gross S2 Sürpriz Paket 599 TL

  • MasterChef S2 Sürpriz Paket 799 TL

  • Pufu Toys Pelüş Limonata / Latte 30 Cm 399 TL

Samsung AR40F12COAM/SK 12000 BTU Klima 28.999 TL

Samsung AR40F12COAM/SK 12000 BTU Klima 28.999 TL

  • Torima DHY-1000 Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi 5.999 TL

  • Torima FW-1000 Şarjlı Islak ve Kuru Dikey Süpürge & Yüzey Temizleyici Mop 8.999 TL

  • Torima CX002B 6 Başlıklı Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.699 TL

  • Torima S9 Beyaz Su Püskürtmeli Uzaktan Kumandalı Cam Temizleme Robotu 3.799 TL

  • Torima JJB-747-II Halı ve Koltuk Yıkama & Leke Çıkarma Makinesi 3.499 TL

Black+Decker BCD383D1XK Tek Akü 2 Ah Darbeli Matkap 18V 3.499 TL

Black+Decker BCD383D1XK Tek Akü 2 Ah Darbeli Matkap 18V 3.499 TL

  • Black+Decker BEG110 750 W Avuç Taşlama 2.199 TL

  • Black+Decker BEW230SBCK-QS Silver Ahşap ve Metal Kullanım Mouse Zımpara 55 W 1.499 TL

  • Black+Decker BDCDD12K 10.8 V 1.5 Ah Tek Akülü Darbesiz Matkap 1.899 TL

  • Black+Decker BDCDC18 Vidalama Makinesi 18V 2.499 TL

  • Black+Decker REVDS12A10-QW 12V Şarjlı Zımpara Makinesi ve 10 Adet Zımpara Kağıdı 1.999 TL

İndirimde yer alan yapı market ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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