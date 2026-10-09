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BİM'e Ev Terliği Geliyor! 16 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Ev Terliği Geliyor! 16 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
09.10.2026 - 11:01
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16 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. Gelin birlikte bakalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Chef's Professional Tek Fiyat Çelik Ürünler 14 cm 16 cm 399 TL

Chef's Professional Tek Fiyat Çelik Ürünler 14 cm 16 cm 399 TL

  • Chef's Tava 28 cm 329 TL

  • Glass in Love Gravürlü Cam Kapaklı Kavanoz 340 ml 49 TL

  • Glass in Love Cam Saklama Kabı Seti 340 ml 4'lü 149 TL

  • Glass in Love Gravürlü Cam Kupa Seti 200 ml 3'lü 149 TL

  • LAV Valeria Su Bardağı 400 ml 3'lü 119 TL

  • LAV Valeria Meşrubat Bardağı 460 ml 3'lü 129 TL

  • Paşabahçe Frezya Servis Tabağı 225 cc 14 cm 3'lü 159 TL

  • Borcam Kapaklı Dikdörtgen Tencere 1950 cc 33,6 cm 319 TL

  • Colorina Renkli Cam Çay Tabağı 12 cm 6'lı 249 TL

  • Colorina Renkli Cam Pasta Tabağı 21 cm 4'lü 349 TL

  • Colorina Renkli Ayaklı Cam Sunum Tabağı 27,5 cm 329 TL

  • Benante Bambu Tablalı Kalp Şekilli Sunumluk 15,5x14,5x10 cm 349 TL

  • Chef's Krep Tava 26 cm 289 TL

  • Chef's Kek Kalıbı 189 TL

  • Bıçak Çeşitleri 159 TL

  • Süzgeç 17 cm 99 TL

  • Kare Badya 9,5 L 65 TL

  • Saklama Kabı Seti 17'li 199 TL

  • Kapaklı Düzenleyici 5000 ml 59 TL

  • Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 15 L 149 TL

  • Sabunluklu 2 Katlı Şampuanlık 169 TL

  • Şeffaf Askı Seti 6'lı 75 TL

  • Tekerlekli Organizer 4 Katlı 299 TL

  • Bot Saklama Kutusu 109 TL

  • Ayakkabı Kutusu Erkek 375x225x135 mm 89 TL

  • Ayakkabı Kutusu Kadın 330x198x105 mm 79 TL

Fiyonklu Gondol Terlik Kadın 145 TL

Fiyonklu Gondol Terlik Kadın 145 TL

  • Kalp Nakışlı Gondol Terlik Kadın 145 TL

  • Nakışlı Gondol Terlik Kadın 145 TL

  • Örgü Desenli Terlik Kadın 85 TL

  • Renkli Tüylü Terlik Kadın 85 TL

  • Leopar Desenli Terlik 85 TL

  • Kazayağı Desenli Terlik Kadın 85 TL

  • Ekose Desenli Terlik Kadın 85 TL

  • Baklava Desenli Terlik Kadın 85 TL

  • Ağzı Tüylü Terlik Kadın 95 TL

  • Çiçek Desenli Terlik Kadın 95 TL

  • Kalp Desenli Terlik Kadın 95 TL

  • Ekose Desenli Terlik Erkek 95 TL

  • Keçe Terlik Kadın 95 TL

  • Keçe Terlik Erkek 95 TL

  • Tüylü Gondol Terlik 119 TL

  • Leopar Desenli Gondol Terlik 119 TL

  • Fiyonk Nakışlı Terlik Kadın 99 TL

  • İnci Aksesuarlı Terlik Kadın 99 TL

  • Kare Desenli Gondol Terlik Erkek 129 TL

  • Ayıcık Desenli Terlik Kadın 109 TL

  • Meyve Desenli Terlik Kadın 109 TL

  • Çiçek Aksesuarlı Terlik Kadın 109 TL

  • Ponponlu Terlik Kadın 109 TL

  • Ekose Desenli Gondol Terlik Erkek 129 TL

Ören Bayan Dora Yumak 2'li 89 TL

Ören Bayan Dora Yumak 2'li 89 TL

  • Ören Bayan Kristal Yumak 2'li 89 TL

  • Patik Çorap Erkek 2'li 79 TL

  • Spor Ayakkabı Erkek 999 TL

  • Lotto Spor Ayakkabı Kadın 999 TL

  • Eşofman Altı Erkek 399 TL

  • Tshirt Erkek 229 TL

  • Dagi Ev Giyim Takımı Kadın 999 TL

  • Bralet Kadın 209 TL

  • Tayt Kadın 299 TL

  • Bolero Yoga Çorabı Kadın 65 TL

  • Reebok Çorap Erkek 129 TL

  • Dagi Spor Çantası 47x29x16 cm 439 TL

  • Desenli Soket Çorap Kadın 2'li 59 TL

  • Casilli Termal Tayt Kadın 249 TL

  • Patlı Pijama Takımı Erkek 429 TL

  • Polarlı Kapitone Atkı 299 TL

  • Oduncu Gömlek Erkek 319 TL

  • Şemsiye 219 TL

  • Blackspade Atlet Erkek 279 TL

  • Blackspade Atlet Kadın 259 TL

  • Blackspade Boxer Erkek 249 TL

  • Blackspade Slip Kadın 179 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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