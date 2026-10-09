BİM'e Ev Terliği Geliyor! 16 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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16 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. Gelin birlikte bakalım.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Chef's Professional Tek Fiyat Çelik Ürünler 14 cm 16 cm 399 TL
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Fiyonklu Gondol Terlik Kadın 145 TL
Ören Bayan Dora Yumak 2'li 89 TL
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