Bilim Kurgu Filmlerinin Yeni Gözdesi: Bilincin Dijital Ortamda Taşınması ve Varlığını Sürdürmesi Mümkün mü?

Tüm yönleriyle araştırılması ve tartışılması gereken bir konudur. Bu yüzden toplumu nasıl etkileyeceğinin ve birey üzerinde nasıl bir etki bırakabileceğinin gözden geçirilmesi gerekir. Gerçek bilinçler dijital bilinçlerle karşılaşınca ne olur? Bir arada yaşamak mümkün mü? Distopik mi ütopik mi?