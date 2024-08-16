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Bilim Kurgu Filmlerinin Yeni Gözdesi: Bilincin Dijital Ortamda Taşınması ve Varlığını Sürdürmesi Mümkün mü?

etiket Bilim Kurgu Filmlerinin Yeni Gözdesi: Bilincin Dijital Ortamda Taşınması ve Varlığını Sürdürmesi Mümkün mü?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 14:01

Bilim kurgu filmlerinde işlenen konulardan biri bilincin dijital ortama girmesidir. Bilimsel alanda büyük tartışmaların yapıldığı bu konu aynı zamanda etik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Gelin hep beraber bilincin dijital ortama nasıl girebileceğine ve girerse neler olabileceğine bir bakalım!

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1. Nörolojik temellerin atılması

Bilinç dediğimiz durum insanların beynindeki nörolojik bağlantılardır. Bu sistemin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve haritalanması gerekir. Dijital ortama haritalanan bilinç eldeki teknoloji ile taşınabilir mi? Karmaşık ve detaylı bir süreç gibi duruyor...

2. Dijital ortamın kapasitesine bakılmalı

İnsan beynine bir bakalım. Bilgileri işlemesi, kategorilere ayırması, hafıza, rüya, hayal gibi bir çok alanının olduğunu görmekteyiz. Tüm bunları kapsayacak bir dijital alanın gücünün ve hızının yeterli olması gerekir. Bu yüzden dijital alanın kapasitesi önemli bir noktadır.

3. Bilgileri işlemesi ve saklamasını sağlayacak tekniğin geliştirilmesi

Kapasitesini ayarladık. Peki, gücü ve hızı yeterli diyelim. Bu güç ve hız kendini gösterebilmesi için bazı işlemler yapmalı. Beyindeki bilgiler, anılar, kişisel özellikleri kategori etme ve işleme gibi işlevlerinin olması gerekir.

4. Bilinç aktarımının gerçekleştirilmesi

Bilincin dijital ortama aktarılması için güvenilir teknikler geliştirilmeli. Hassas ve karmaşık tekniklerle yapılan transfer işleminden sonra etik sorular devreye girmeye başlıyor. Bir insana ait beyin artık dijital bir ortamda... Bilincin içerisindeki bilgiler ile neler yapılabileceğini bir hayal edin.

5. Kimlik ve kişilik oluşturulması

İnsana ait bilincin yanında dijital bir ortamda da bilinç var... Bu dijital bilinç acaba kimlik dediğimiz durumu tam olarak yansıtabilir mi? Kimlik ya da kişilik özellikleri duygulara bağlıdır. Duygularımız ise yaşadıklarımız sayesinde oluşur. Dijital ortama aktarılan tüm anılar kimliği koruyabilir mi?

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6. Sosyal alana ve psikolojiye etkisinin araştırılması

Tüm yönleriyle araştırılması ve tartışılması gereken bir konudur. Bu yüzden toplumu nasıl etkileyeceğinin ve birey üzerinde nasıl bir etki bırakabileceğinin gözden geçirilmesi gerekir. Gerçek bilinçler dijital bilinçlerle karşılaşınca ne olur? Bir arada yaşamak mümkün mü? Distopik mi ütopik mi?

7. Teknolojik risklere dikkat edilmesi

Fişini çekeriz ortadan kaybolur diyebilir miyiz? Hayır... Dijital bilinç siber saldırılara kapı aralar. Güvenliğin yanı sıra sürdürülebilirlik gibi konular da devreye girer. Dijital bilinçlerin ve bizlerin korunabilmesi adına teknolojik olarak risk sayılabilecek tüm her şeyin ince ince üzerinde durulması gerekir.

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