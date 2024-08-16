Bilim Kurgu Filmlerinin Yeni Gözdesi: Bilincin Dijital Ortamda Taşınması ve Varlığını Sürdürmesi Mümkün mü?
Bilim Kurgu Filmlerinin Yeni Gözdesi: Bilincin Dijital Ortamda Taşınması ve Varlığını Sürdürmesi Mümkün mü?
Bilim kurgu filmlerinde işlenen konulardan biri bilincin dijital ortama girmesidir. Bilimsel alanda büyük tartışmaların yapıldığı bu konu aynı zamanda etik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Gelin hep beraber bilincin dijital ortama nasıl girebileceğine ve girerse neler olabileceğine bir bakalım!
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1. Nörolojik temellerin atılması
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2. Dijital ortamın kapasitesine bakılmalı
3. Bilgileri işlemesi ve saklamasını sağlayacak tekniğin geliştirilmesi
4. Bilinç aktarımının gerçekleştirilmesi
5. Kimlik ve kişilik oluşturulması
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