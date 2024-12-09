Bilgini Ölçüyoruz: Sen Mısır'ı Ne Kadar Tanıyorsun?
Bilgini Ölçüyoruz: Sen Mısır'ı Ne Kadar Tanıyorsun?
Mısır, sadece piramitlerden ibaret değil! Nil Nehri'nden firavunlara, lezzetli yemeklerinden egzotik şehirlerine kadar keşfedilecek o kadar çok şey var ki… Peki sen bu mistik ülke hakkında ne kadar bilgi sahibisin?
Hazırsan, hemen testi çöz ve Mısır bilgini ölçelim! 🏺🐪🌞
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1. Hadi kolay bir soruyla başlayalım: Mısır’ın başkenti neresi?
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2. Mısır mitolojisinde ölüler diyarının tanrısı kimdir?
3. Mısır mutfağında sıkça kullanılan, nohutla yapılan geleneksel yemek hangisidir?
4. Mısır’ın en büyük piramidi hangisi?
5. Soruları birazcık zorlaştıralım. Efsanevi Firavun Tutankhamun’un mezarı hangi vadide bulunmuştur?
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6. Mısır’da bulunan antik yazı sistemi hangisi?
7. Devam ediyoruz. Mısır mutfağının sevilen tatlısı "Umm Ali" hangi malzemeden yapılır?
8. Mısır'da yer alan "Karnak Tapınağı" hangi tanrıya adanmıştır?
9. Koshari hangi malzemelerin karışımından oluşan geleneksel Mısır yemeğidir?
10. Son soru! Antik Mısır'da Ra hangi tanrıyı simgeler?
Mısır'a ilk adım!
Antik keşifçi!
Nil’in yolcusu!
Firavunların varisi!
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