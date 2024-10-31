Bilgini Ölçüyoruz: Sen Endonezya'yı Ne Kadar Tanıyorsun?

Endonezya, eşsiz kültürü, doğal güzellikleri ve zengin tarihiyle büyüleyici bir ülkedir. Peki, bu muhteşem ülke hakkında ne kadar bilgiye sahipsin? Endonezya'nın geleneklerinden, mutfağından ve coğrafyasından sorularla dolu bu teste katılarak, hem bilgini ölçebilir hem de yeni şeyler öğrenebilirsin.

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