Bilgini Ölçüyoruz: Sen Endonezya'yı Ne Kadar Tanıyorsun?
Bilgini Ölçüyoruz: Sen Endonezya'yı Ne Kadar Tanıyorsun?
Endonezya, eşsiz kültürü, doğal güzellikleri ve zengin tarihiyle büyüleyici bir ülkedir. Peki, bu muhteşem ülke hakkında ne kadar bilgiye sahipsin? Endonezya'nın geleneklerinden, mutfağından ve coğrafyasından sorularla dolu bu teste katılarak, hem bilgini ölçebilir hem de yeni şeyler öğrenebilirsin.
Hazırsan, başlayalım!👇
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1. Endonezya'nın başkenti neresidir?
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2. Endonezya'nın bayrağı aşağıdakilerden hangisi?
3. Endonezya'nın resmi dili nedir?
4. Hangi ünlü volkan, Endonezya'da yer alır?
5. Endonezya'nın en ünlü turistik yerlerinden biri olan “Borobudur” nedir?
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