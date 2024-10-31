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Bilgini Ölçüyoruz: Sen Endonezya'yı Ne Kadar Tanıyorsun?

etiket Bilgini Ölçüyoruz: Sen Endonezya'yı Ne Kadar Tanıyorsun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
31.10.2024 - 18:01

Endonezya, eşsiz kültürü, doğal güzellikleri ve zengin tarihiyle büyüleyici bir ülkedir. Peki, bu muhteşem ülke hakkında ne kadar bilgiye sahipsin?  Endonezya'nın geleneklerinden, mutfağından ve coğrafyasından sorularla dolu bu teste katılarak, hem bilgini ölçebilir hem de yeni şeyler öğrenebilirsin.

Hazırsan, başlayalım!👇

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1. Endonezya'nın başkenti neresidir?

1. Endonezya'nın başkenti neresidir?

2. Endonezya'nın bayrağı aşağıdakilerden hangisi?

3. Endonezya'nın resmi dili nedir?

3. Endonezya'nın resmi dili nedir?

4. Hangi ünlü volkan, Endonezya'da yer alır?

5. Endonezya'nın en ünlü turistik yerlerinden biri olan “Borobudur” nedir?

5. Endonezya'nın en ünlü turistik yerlerinden biri olan “Borobudur” nedir?
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6. Endonezya'nın en büyük adası hangisidir?

7. Endonezya'nın ulusal sembolü nedir?

7. Endonezya'nın ulusal sembolü nedir?

8. Endonezya'nın ulusal para birimi nedir?

9. Endonezya'nın en popüler plaj destinasyonlarından biri neresidir?

9. Endonezya'nın en popüler plaj destinasyonlarından biri neresidir?

10. Son olarak, Endonezya'da kaç adet resmi ada bulunmaktadır?

10. Son olarak, Endonezya'da kaç adet resmi ada bulunmaktadır?
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