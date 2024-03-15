Bilgi Dönüştürür, Hâl Kavuşturur!

Kendimizle götürebileceğimiz şey ise sadece hâl ve hâletlerimiz yani bilginin içerisinden aldığımız öz olur. O halde bu hayat içerisinde en kıymet verilmesi icap eden şey; hâllerimiz, hâlleşmelerimiz olmalıdır.

Bir şey öğrenmek; hâle geçirmek için kıymetlidir. Birçok kişi öğrenmenin ne kadar kıymetli olduğunu anlama yolundadır fakat ulaşılacak hedef sadece öğrenmek, anlamak değil; o bilginin içerisindeki öz ile de buluşabilmektir.

Bilgi bir yol, bir yolculuktur ve bizler onu hayat içerisinde uygulayabilelim, uyguladığımızdan da fayda, kâr elde edelim, ruhsal ve manevi alanda kazançlı olalım diye birçok dönüşümün, dönüştürebilmenin yollarını açabilir. Buna rağmen bu bilgi, duygularımızda bir dönüşüm meydana getirmiyorsa, düşüncelerimizle ilgili katılıklarımızı, sertliklerimizi bırakmamızda bize yardımcı olmuyorsa o zaman o bilgi sadece yük olur.

Bilgiyi yük olarak taşımaktansa onu kullanılabilir bir hâlde tutmak çok önemlidir. Diyelim ki çok kıymetli bir arabanız var ama yakıtı yok, herhangi bir şekilde hareket ettiremiyorsunuz yani uygulanabilir hâlde değil, sadece bir görüntü olarak mevcut; işte sadece öğrenilmiş bilgi dediğimiz şey de bundan ibarettir.