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Biçimsiz Saçlara Elveda: Dalgalarının Belirginleşmesi İçin Yapabileceğin 10 Şey

etiket Biçimsiz Saçlara Elveda: Dalgalarının Belirginleşmesi İçin Yapabileceğin 10 Şey

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 17:00

Dalgalı saç dediğiniz zaman karışmış ve kabarmış saçlar aklımıza geliyor... Bakımı çok zor olan bu saçların düzgün durabilmesi adına bazı işlemlerin yapılması gerekiyor. Yıpranmasını önlemek, sağlıklı gözükmesini sağlamak ve düzgün görünmesini sağlamak için neler yapabilirsiniz gelin birlikte bakalım!

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1. Uygun olan şampuanı bulun.

Saçlarınızın sağlıklı durması, kabarmaması için uygun olan şampuanı bulmanız gerekir. İçeriklerinin doğal olmasına özen göstererek besleyici maddelerin olduğundan emin olun. Ayrıca sülfatsız olması da çok önemlidir. Böylece saçınızın doğal yağı kendisini korur ve dalgaların belirgin olmasını sağlar.

2. Saçınızı kurularken kullandığınız havlunun yapısına dikkat edin.

Saçlarınızı kıracak ve yıpratacak yapıya sahip havlulardan uzak durmalısınız. Microfiber havlu kullanarak kolayca kurutabilir, saçınızdaki fazla suyun saçınıza zarar vermeden hızlıca alınmasını sağlayabilirsiniz. Saçınızı nazik hareketlerle kurularsanız dalgalarınızın zarar görmesini önlersiniz.

3. Dalgalarınızı ortaya çıkaran saç kremlerini tercih edin.

Doğal içeriklere sahip ya da aşırı kimyasaldan uzak saç kremleri ile dalgalarınızı şekillendirebilirsiniz. Saçınızı besleyerek sağlıklı görünmesini sağlayan saç kremleri aynı zamanda rüzgar gibi etmenlerden dalgalarınızı korur ve bozulmasını önler.

4. Saç ürünlerinin kullanımını doğru uygulayın.

Saçlarınız için kullandığınız ürünleri rastgele seçmeyin ya da kullanmayın. Nasıl kullanılması gerektiğini yetkili kişiye sorun. Saçınıza iyi gelmesini istediğiniz ürünlerin farklı etki göstermesini istemeyiz. Ürünlerin içeriklerinin birbirleri ile uyuşup uyuşmadığı da önemli bir nokta. Eğer bunlara dikkat ederek kullanırsanız dalgalarınız kendini aşırı belli eder!

5. Tarak seçimine ve tarama stiline özen gösterin.

Geniş dişli tarak tercih ederek dalgalarınızın dağılmasını ve zarar görmesini engelleyebilirsiniz. Aynı zamanda saçlarınız kuru iken taramaya çalışmayın. Kırılmasını istemiyorsanız duştayken ve krem sürmüşken tarayabilirsiniz. Böylece karışmış olan saçlarınızı tararken siz de sinirlenmemiş olursunuz.

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6. Yatarken saçınızı koruyun ve nazikçe toplayın.

Sert yapılar saçlarınızın zarar görmesini sağlayabilir. Saten ve ipek yastık kılıfları kullanırsanız saçınızın yapısını korumuş olursunuz. Saçını toplarken lastik toka yerine klipsli tokaları tercih ederek yine yapısının bozulmasını önlemiş olursunuz. Tekrar saldığınızda dalgalarınızın yerinde kaldığını görürsünüz.

7. Saç kesimini dalgalı saça uygun olarak yapın.

Dalgalı saç kabarmaya müsaittir. Kabarmaması için katlı seçimi tercih edebilirsiniz. Katlı kesimle birlikte dalgalarınız daha canlı görülür. Saçlarınızdaki fazlalıkları aldırmanız, kırıkların temizlenmesi sayesinde saçınızın sağlığına sağlık katar ve dalgalarınızın belirginleşmesini sağlar.

8. Düzenli olarak bakım yaptırın.

Her ne kadar evde ürünler kullanarak saçınızın kendisine gelmesini sağlayabiliyor olsanız da yetkin bir elin de saçınızı görmesi gerekebilir. Saçınızın eksiğini daha iyi görebilecek kuaförler dalgalı saçlara hangi işlemlerin yapılmasını daha iyi bilirler.

9. Isı kullanarak yapısını bozmayın.

Saçlarınızın parlaklığının azalmaması ve dalgalarınızın sönmemesi için fazla ısıya maruz kalmamasına dikkat edin. Tabii ki bazı zamanlar saçlarınızı düzleştirmek istersiniz, farklılık iyidir. Fakat bunu çok sık yapmanız dalgalarınızın zarar görmesine neden olur. Bu yüzden kurutma yöntemini ve şekillendirmesini doğal yöntemlerle yapmayı deneyin.

10. Saç yıkama sıklığınıza dikkat edin.

Çok sık yıkarsanız saçınızın doğal yağlarının azalmasına neden olursunuz. Saçınızın parlak görünebilmesi için bu yağlara ihtiyaçlarınızın vardır. Her gün yıkamak yerine 2-3 günde bir yıkarak hem sağlığına dokunmamış olursunuz hem de dalgaları daha belirgin hale getirebilirsiniz.

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