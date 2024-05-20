Biçimsiz Saçlara Elveda: Dalgalarının Belirginleşmesi İçin Yapabileceğin 10 Şey
Biçimsiz Saçlara Elveda: Dalgalarının Belirginleşmesi İçin Yapabileceğin 10 Şey
Dalgalı saç dediğiniz zaman karışmış ve kabarmış saçlar aklımıza geliyor... Bakımı çok zor olan bu saçların düzgün durabilmesi adına bazı işlemlerin yapılması gerekiyor. Yıpranmasını önlemek, sağlıklı gözükmesini sağlamak ve düzgün görünmesini sağlamak için neler yapabilirsiniz gelin birlikte bakalım!
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1. Uygun olan şampuanı bulun.
2. Saçınızı kurularken kullandığınız havlunun yapısına dikkat edin.
3. Dalgalarınızı ortaya çıkaran saç kremlerini tercih edin.
4. Saç ürünlerinin kullanımını doğru uygulayın.
5. Tarak seçimine ve tarama stiline özen gösterin.
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