Biçimsiz Saçlara Elveda: Dalgalarının Belirginleşmesi İçin Yapabileceğin 10 Şey

Çok sık yıkarsanız saçınızın doğal yağlarının azalmasına neden olursunuz. Saçınızın parlak görünebilmesi için bu yağlara ihtiyaçlarınızın vardır. Her gün yıkamak yerine 2-3 günde bir yıkarak hem sağlığına dokunmamış olursunuz hem de dalgaları daha belirgin hale getirebilirsiniz.