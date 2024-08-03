Beyoğlu’nda Lüks Meyhanede Kadın Müşterileri Dövmüşlerdi: Mekan Görevlileri Gözaltına Alındı
Beyoğlu’nda Lüks Meyhanede Kadın Müşterileri Dövmüşlerdi: Mekan Görevlileri Gözaltına Alındı
İstanbul Beyoğlu’nda bulunan lüks bir meyhanede 3 kadın müşterinin mekan çalışanları tarafından tartaklanması büyük tepki çekmişti. Görüntüler sonrası harekete geçen polis ekipleri, mekan görevlisi 2 kişiyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltı görüntülerini “Kadına şiddet uygulamaya kalkan kim olsa affetmeyiz” diyerek paylaştı.
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Beyoğlu Cihangir’de bulunan ve yeni nesil meyhane olarak hizmet veren bir eğlence mekanında 3 genç kadın darp edilmişti.
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İsmi geçen mekanla ilgili daha önce de sosyal medyada birçok şikayet olduğu görülmüştü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, yaşanan olay “yan masadan içki gönderme meselesi” yüzünden değil telefonunu şarj etmek isteyen müşteriler ile mekan personelleri arasında yaşanmış.
Gözaltına alınan kekan görevlileri M.M.D ve V.T’nin daha önce birçok suç kaydı olduğu da duyuruldu.
Gözaltı görüntüleri 👇
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaşımı 👇
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