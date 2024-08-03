Beyoğlu’nda Lüks Meyhanede Kadın Müşterileri Dövmüşlerdi: Mekan Görevlileri Gözaltına Alındı

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan lüks bir meyhanede 3 kadın müşterinin mekan çalışanları tarafından tartaklanması büyük tepki çekmişti. Görüntüler sonrası harekete geçen polis ekipleri, mekan görevlisi 2 kişiyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltı görüntülerini “Kadına şiddet uygulamaya kalkan kim olsa affetmeyiz” diyerek paylaştı.