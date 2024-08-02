Bir Meyhanede Eğlenmek İsteyen 3 Kadın Şampanya İkramını Kabul Etmeyince Saldırıya Uğradı

Beyoğlu, Cihangir'de bir meyhanede eğlenmek isteyen 3 kadının gecesi, mekanda bulunan bir grup tarafından zehir edildi.
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Halk TV'nin haberine göre, yan masadan laf atılınca kızlar durumu güvenliklere bildirdi ve masalarını değiştirmek istedi.
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Durum düzelmeyince hesabı isteyerek kalkan kızlara, iddiaya göre kişi başı 475 TL olası gereken hesap 10 bin TL geldi.
Bu durumdan rahatsız olan 3 genç kız 9 bin TL hesap ödeyerek mekandan ayrılmak isteyince mekan çıkışında mekan sahipleri tarafından saldırıya uğradı.
İşte o anlar;
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