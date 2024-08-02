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Bir Meyhanede Eğlenmek İsteyen 3 Kadın Şampanya İkramını Kabul Etmeyince Saldırıya Uğradı

Bir Meyhanede Eğlenmek İsteyen 3 Kadın Şampanya İkramını Kabul Etmeyince Saldırıya Uğradı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 19:18

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Beyoğlu, Cihangir'de bir meyhanede eğlenmek isteyen 3 kadının gecesi, mekanda bulunan bir grup tarafından zehir edildi.

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Halk TV'nin haberine göre, yan masadan laf atılınca kızlar durumu güvenliklere bildirdi ve masalarını değiştirmek istedi.

Halk TV'nin haberine göre, yan masadan laf atılınca kızlar durumu güvenliklere bildirdi ve masalarını değiştirmek istedi.

Mehmet D. isimli görevli, “Bunlar benim özel misafirlerim sizi beğenmiş, size şampanya göndermek istiyorlar.” deyince kızlar tekrar yerlerini değiştirmek istedi.

Durum düzelmeyince hesabı isteyerek kalkan kızlara, iddiaya göre kişi başı 475 TL olası gereken hesap 10 bin TL geldi.

Durum düzelmeyince hesabı isteyerek kalkan kızlara, iddiaya göre kişi başı 475 TL olası gereken hesap 10 bin TL geldi.

Yine iddiaya göre Mehmet D.'nin genç kızlara 'Masanızı diğer masayla birleştirelim hesabınızı onlar ödesin.' dedi.

Bu durumdan rahatsız olan 3 genç kız 9 bin TL hesap ödeyerek mekandan ayrılmak isteyince mekan çıkışında mekan sahipleri tarafından saldırıya uğradı.

Bu durumdan rahatsız olan 3 genç kız 9 bin TL hesap ödeyerek mekandan ayrılmak isteyince mekan çıkışında mekan sahipleri tarafından saldırıya uğradı.

Ellerinde delil olmaması sebebiyle ilk başta şikayetçi olmayan kızlar, mekanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıkınca durumu yetkililere anlattı. Şikayetin ardından soruşturma başlatıldı.

İşte o anlar;

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