Kadınların Tacize Uğradığı Cihangir'deki Meyhanenin Kan Dondurucu Google Yorumları Ortaya Çıktı
Kadınların Tacize Uğradığı Cihangir'deki Meyhanenin Kan Dondurucu Google Yorumları Ortaya Çıktı
Geçtiğimiz gün 3 kadın, Cihangir'de bulunan bir meyhaneye eğlenmeye gitmiş ancak erkek müşterilerin ve mekan çalışanlarının tacizine uğramıştı. O mekanla ilgili daha önce yapılan Google yorumları ise kan dondurdu.
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Halk TV'nin geçtiğimiz gün yayınladığı özel habere göre, 3 kadın Cihangir'de bulunan bir meyhanede sözlü ve fiziksel tacize uğradı.
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İddiaya göre Mehmet D. isimli garson, kadınların masasına gidip yan masadaki erkekleri kast ederek “Bunlar benim özel misafirlerim sizi beğenmiş, size şampanya göndermek istiyorlar.”. Kadınlar hesabı isteyip mekanı terk etmek isteyince de "Masanızı yan masayla birleştirelim, hesabı onlar ödesin" teklifiyle karşılaştılar.
Bu olaylardan sonra kadınların mekan görevlileri tarafından darp edildiği bu video ile ortaya çıkmıştı.
Olaydan önce mekanla ilgili Google'a yapılan müşteri yorumları ise insanın kanını donduruyor 👇
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