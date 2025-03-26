Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Şüpheli Sıfatıyla İfade Veriyor
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Şüpheli Sıfatıyla İfade Veriyor
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
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İnan Güney'in adliyeden görüntüleri 👇
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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