Beşiktaş'ın Hocası UEFA'yı Gözden Çıkarmış!

Ajax’tan dört gol yedikten sonra kendi evinde vasat bir Avrupa takımından üç gol yersen, amaçların ve hedeflerin sorgulanmaya başlar.

Hocanın maçtan önceki konuşmalarını dinlediğimde, acaba rakibimiz Real Madrid mi, Bayern Münih mi diye düşünmeye başlamıştım. Yahu bu takım geçen hafta Victoria Plazen’den kendi sahasında 3 gol yemiş bir takım. Niye gözünde bu kadar devleştiriyorsun?

Maç sonunda, Hoca, Immobile, Joao Mario ve bazı futbolculara dikkat ettim; yüzlerinde en ufak bir üzüntü yok. Hepsi gülümsüyor. Rakip oyuncular ve teknik direktörle tokalaşıp, sohbet ediyorlar.

Bunlara Beşiktaş camiasını ve Beşiktaş taraftarlarını iyi anlatmak lazım! Bizlerin, 'Coca-Cola Kupası' bile olsa yenilgiyi hazmedemediğimizi bilmeleri lazım!