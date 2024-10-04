Beşiktaş'ın Hocası UEFA'yı Gözden Çıkarmış!
Ajax’tan dört gol yedikten sonra kendi evinde vasat bir Avrupa takımından üç gol yersen, amaçların ve hedeflerin sorgulanmaya başlar.
Hocanın maçtan önceki konuşmalarını dinlediğimde, acaba rakibimiz Real Madrid mi, Bayern Münih mi diye düşünmeye başlamıştım. Yahu bu takım geçen hafta Victoria Plazen’den kendi sahasında 3 gol yemiş bir takım. Niye gözünde bu kadar devleştiriyorsun?
Maç sonunda, Hoca, Immobile, Joao Mario ve bazı futbolculara dikkat ettim; yüzlerinde en ufak bir üzüntü yok. Hepsi gülümsüyor. Rakip oyuncular ve teknik direktörle tokalaşıp, sohbet ediyorlar.
Bunlara Beşiktaş camiasını ve Beşiktaş taraftarlarını iyi anlatmak lazım! Bizlerin, 'Coca-Cola Kupası' bile olsa yenilgiyi hazmedemediğimizi bilmeleri lazım!
Rakip kaleciyi kahraman yaptık!
Hocanın tercihleri
Sezon başında kadroya bile almadığı Muçi birden kıymete bindi. Adam sol kanatta buluştuğu her topu ya kaptırdı ya da geriye oynadı. Bir tane adam eksiltip, orta yapmadı. Bu oyuncuyu 90 dakika oyunda tutmak, takımı 10 kişi oynatmaktır.
Muçi’nin kadroya girmesi ile ilgili bazı komplo teorileri var. Hocaya, bu oyuncunun bonservisine 10 milyon Euro verdik, mutlaka kadroya al, bizi zor durumda bırakma, deniliyormuş. Ben bu komplo teorisine inanmaya başladım.
Hoca, ilk değişikliğini 60.dakikada, Rashica ve Svensson’u oyundan alıp, Semih ve Onur’u oyuna sokarak yaptı. Semih’i oyuna almak için, Rashica ve Svenson mu yoksa Muçi mi oyundan alınırdı? Topu ileri taşıyan Rashica’yı çıkartıp, Onur’u oyuna almanın amacı ne olabilir?
Daha sonra da N’dour, Immobile, Gedson’u oyundan alması bence tam bir skandaldı. Sana maçı kazandıracak oyuncular bu oyuncular. Bu oyuncuları ancak farklı galip geldiğin bir maçta dinlendirmek ya da alkışlatmak için oyundan alırsın. Onların yedeklerini de süre alıp, deneyim kazansın diye oyuna sokarsın.
Bu değişiklikler bile Hocanın Avrupa ligine çoktan havlu attığını gösteriyor.