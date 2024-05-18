Beşiktaş Bir Puanı Son Anda Kurtardı! Siyah-Beyazlılar Hatayspor'la 2-2 Berabere Kaldı
Beşiktaş Bir Puanı Son Anda Kurtardı! Siyah-Beyazlılar Hatayspor'la 2-2 Berabere Kaldı
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Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.
Konuk Atakaş Hatayspor, 27. dakikada Massanga Matondo ile İstanbul'da 1-0 öne geçti.
Ev sahibi Beşiktaş, 50. dakikada Gedson Fernades ile 50. dakikada 1-1'lik eşitiği sağladı. Deplasman ekibi, 55'te Fisayo Dele-Bashiru ile üstünlüğü yeniden ele aldı.
Beşiktaş, 90+7. dakikada Aboubakar'ın penaltı golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu skorla noktalandı.
Hatayspor, aldığı bu beraberliğin ardından puanını 38'e yükseltti ve küme düşme hattında kaldı.
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