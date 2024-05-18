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Beşiktaş Bir Puanı Son Anda Kurtardı! Siyah-Beyazlılar Hatayspor'la 2-2 Berabere Kaldı

Beşiktaş Bir Puanı Son Anda Kurtardı! Siyah-Beyazlılar Hatayspor'la 2-2 Berabere Kaldı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
18.05.2024 - 21:44

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Hatayspor ile 2-2 berabere kalarak sezonun son iç saha müsabakasından 1 puanla ayrıldı. Hatay ekibi, ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı.

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Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

Konuk Atakaş Hatayspor, 27. dakikada Massanga Matondo ile İstanbul'da 1-0 öne geçti.

Konuk Atakaş Hatayspor, 27. dakikada Massanga Matondo ile İstanbul'da 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Beşiktaş, 50. dakikada Gedson Fernades ile 50. dakikada 1-1'lik eşitiği sağladı. Deplasman ekibi, 55'te Fisayo Dele-Bashiru ile üstünlüğü yeniden ele aldı.

Ev sahibi Beşiktaş, 50. dakikada Gedson Fernades ile 50. dakikada 1-1'lik eşitiği sağladı. Deplasman ekibi, 55'te Fisayo Dele-Bashiru ile üstünlüğü yeniden ele aldı.

Beşiktaş, 90+7. dakikada Aboubakar'ın penaltı golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu skorla noktalandı.

Beşiktaş, 90+7. dakikada Aboubakar'ın penaltı golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu skorla noktalandı.

Hatayspor, aldığı bu beraberliğin ardından puanını 38'e yükseltti ve küme düşme hattında kaldı.

Hatayspor, aldığı bu beraberliğin ardından puanını 38'e yükseltti ve küme düşme hattında kaldı.
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