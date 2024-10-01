Beşiktaş’a Karşı Operasyon Devam Ediyor

Bu maçta puan kaybetseydik şimdi Van Bronckhorst’a karşı tepkiler yükselmeye başlardı. Beşiktaş karşıtı olan basın mensupları bu durumu derhal provoke eder, birçok Beşiktaşlı da bu provokasyondan etkilenip, ‘istifa’ diye homurdanmaya başlardı.

Geçen sezon, sıkça hoca değiştirmenin zararlarını hep birlikte gördük. Van Bronckhorst’a karşı sabırlı olmalı ve tercihlerine saygı göstermeliyiz. Sonuçta tüm futbolcuların hafta içi performanslarını bizlerden daha iyi takip ediyor. Dolayısıyla kadro tercihlerine saygı duymalıyız. Elindeki kısıtlı kadro ile her türlü varyasyonu denemek zorunda.

Bence bu maçın kazanımları:

1) Emirhan’ın da maç sonunda belirttiği gibi Rashica çok iyi bir sağ bek olabilir. Bence, şimdiye kadarki performansını göz önüne alırsak, Svensson’dan daha başarılı görev yaptı.

2) Cher N’dour ise ön liberoda Al Musrati’den daha iyi oynadı. Bundan sonraki maçlarda bu pozisyonda oynamaya devam edebilir.

3) Şayet Hoca, Semih’i sol açık olarak değerlendirmeyecekse, Emirhan’ı sol bek, Masuaku’yu da sol açık oynatabilir.

Hakemlerin performansı tesadüf mü?

Beşiktaş resmi hesabından ilk defa bir hakem hedef alınarak paylaşımda bulunuldu. İlk defa bir Beşiktaş futbolcusu (Kaptan Mert) maç sonu konuşmasında, açıkça hakemlerin Beşiktaş hakkındaki performanslarını eleştirdi. Yine maç sonu röportajlarında, bir Beşiktaş yöneticisi açıkça hakemlerin kötü performanslardan yakındı.

Son haftalarda hakemlerin, Beşiktaş aleyhine bu kadar hatalı karar vermesi bir tesadüf olamaz. Kimse açıkça söyleyemese de TFF ve MHK’daki malum lobi Beşiktaş’a karşı açık bir operasyon yürütüyor. TFF Başkanı, göreve geldikten sonra verdiği ilk demeçte, VAR hakemlerinin pozisyonları yanlış değerlendirmesi durumunda çok sert önlemler alacağını belirtmişti; lafta kaldı.

Hakemler her maç Beşiktaş’ın bir ya da iki penaltısını görmezden geliyor. Kırmızı kartlarını bile VAR çağırmadan çıkartamıyorlar. VAR hakemleri ise Beşiktaş lehine aynı maçta iki lehte yorum yapmaktan çekiniyorlar. Bu maçta, Immobile’ye yapılan hareket çok net penaltı idi. O pozisyon devam etti ve Uduohai’nin hareketi’ni Atilla Karaoğlan penaltı olarak değerlendirdi. Şimdi buradaki soru şu; VAR Atilla Karaoğlan’a Immobile’ye yapılan hareketi mi yoksa Uduokhai’nin pozisyonunu mu izletmeliydi?

Immobile’ye yapılan hareket sonra oyun durmadı. Zira Kayserispor kalecisi topu eline almadan ayağı ile oyunu devam ettirdi. Dolayısıyla VAR hakemleri oyunun durmasını beklemeliler. Oyun durduğunda ise ilk pozisyonu orta hakeme izletmeli ve orta hakem şayet o pozisyonu penaltı olarak değerlendirmezse ikinci pozisyonu seyrettirmeliydi.

Kale vuruşu ile oyun başlarken, Kartal Kayra’nın topu eli ile tutması net bir penaltı idi. Aynı gece aynı saatte Sırbistan’da oynanan bir maçta, aynı pozisyon yaşandı ve hakem tereddütsüz penaltıyı çaldı. Kaleci topa ayağını değdi anda top oyuna girmiş sayılır.

Hakemlerimizin bu kuralları bilmediklerine inanmak istemiyorum. Bu basit kuralları bilmiyorlarsa zaten hakemlik yapmamaları gerekir. Yaklaşık 50 yıldır futbol seyrediyorum. Otuz dört yıldır BJK Genel Kurul üyesiyim. Beşiktaş’ta Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, şimdi de Divan Kurulu üyesiyim. Futbol dünyasındaki bu tecrübem şu yorumu yapmama yetiyor:

Hakemlerin Beşiktaş aleyhine verdiği kararlar ne bilgisizlikten ne de dikkatsizlikten kaynaklanmıyor. Yıllardır Beşiktaş’a karşı yürütülen operasyon bu sezon da devam ediyor.

Dip Not:

Neredeyse tüm yorumcu hakemler, Immobile’nin pozisyonu hakkında tereddütsüz penaltı dediler. Peki bu pozisyonun, Trabzonspor maçında Saviç’in Immobile’ye sarılmasından farkı neydi? Bire bir karbon kopyası iki pozisyonun birine penaltı diğerine devam diyorlar. Beşiktaş taraftarlarına tavsiyem, bu hakem yorumlarına itibar etmeyin. Biz camia olarak daha doğru değerlendirme yapabiliyoruz.

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