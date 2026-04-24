Beril Pozam, Final Kararı Alınan Kıskanmak'ta Canlandırdığı Nalan'ı Fena Eleştirdi

Final kararı alınan Kıskanmak'ın Nalan'ı Beril Pozam, Danla Bilic'in YouTube kanalına konuk oldu. Beril Pozam, Kıskanmak'ta canlandırdığı karakter Nalan hakkında eleştirilerde bulunarak samimi açıklamalar yaptı.

'Nalan bence bir ruh hastası ve tedavi olması gerekiyor. Bunu aşk diye lanse etmenin hiçbir manası yok. Bir saplantı, gerçekten takıntılı. Kendini bir bölümde vurdu. Hasta belli ki. Benim istediğim son Nalan için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'nda bir sahne mesela.'