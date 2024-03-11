Berfu Yenenler'in Oğullarıyla Videosu İçimizi Paramparça Etti! 11 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
Berfu Yenenler'in Oğullarıyla Videosu İçimizi Paramparça Etti! 11 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
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1. Hande Erçel:
2. Bartu Küçükçağlayan:
3. Meriç Aral'dan ayna pozu geldi.
4. Melike Şahin ikinci albümü için stüdyoda:
5. Hazal Kaya, 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın çalışmalarına devam ediyor.
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6. Hazar Ergüçlü'den set paylaşımı geldi.
7. Berfu Yenenler'in oğlu Mete ve Kuzey'le yaptığı paylaşım içimizi ısıttı.
8. Zeynep Bastık, Paris'te:
9. Şükrü Özyıldız:
10. Özge Özpirinçci'den tbt geldi.
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