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Berfu Yenenler'in Oğullarıyla Videosu İçimizi Paramparça Etti! 11 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Berfu Yenenler'in Oğullarıyla Videosu İçimizi Paramparça Etti! 11 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
11.03.2024 - 21:14

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Hande Erçel:

2. Bartu Küçükçağlayan:

3. Meriç Aral'dan ayna pozu geldi.

3. Meriç Aral'dan ayna pozu geldi.

4. Melike Şahin ikinci albümü için stüdyoda:

4. Melike Şahin ikinci albümü için stüdyoda:

5. Hazal Kaya, 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın çalışmalarına devam ediyor.

5. Hazal Kaya, 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın çalışmalarına devam ediyor.
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6. Hazar Ergüçlü'den set paylaşımı geldi.

6. Hazar Ergüçlü'den set paylaşımı geldi.

7. Berfu Yenenler'in oğlu Mete ve Kuzey'le yaptığı paylaşım içimizi ısıttı.

8. Zeynep Bastık, Paris'te:

8. Zeynep Bastık, Paris'te:

9. Şükrü Özyıldız:

9. Şükrü Özyıldız:

10. Özge Özpirinçci'den tbt geldi.

10. Özge Özpirinçci'den tbt geldi.

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