Bende Olmaz Demeyin! Böbrek Taşı Neden Olur?
Bende Olmaz Demeyin! Böbrek Taşı Neden Olur?
Böbrek taşı en ağrılı rahatsızlıklardan biri. Başına gelmeyenin bilemeyeceği bu hastalık, pek çok farklı sebepten kaynaklanabilir. Üstelik farklı yaş grubundaki insanlarda da görülebilir. Peki böbrek taşına ne sebep olur? Böbrek taşı belirtileri nelerdir?
Not: Hazırlanan içerik genel bilgileri içerir. En doğru tanı ve tedavi için doktora başvurun.
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Böbrek Taşı Nedir?
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Böbrek Taşı Neden Olur?
a. Kalsiyum taşı
b. Ürik asit
c. Struvit
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d. Sistin
Böbrek Taşı Risk Faktörleri
1. Aile öyküsü
2. Bazı beslenme şekilleri
3. Susuzluk
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4. Obezite
5. Sindirim hastalıkları ve cerrahi
6. Diğer tıbbi koşullar
Böbrek Taşı Belirtileri Nelerdir?
Ne zaman doktora başvurmalıyım?
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