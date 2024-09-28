Bende Olmaz Demeyin! Böbrek Taşı Neden Olur?

Böbrek taşı en ağrılı rahatsızlıklardan biri. Başına gelmeyenin bilemeyeceği bu hastalık, pek çok farklı sebepten kaynaklanabilir. Üstelik farklı yaş grubundaki insanlarda da görülebilir. Peki böbrek taşına ne sebep olur? Böbrek taşı belirtileri nelerdir?

Kaynak: 1, 2, 3