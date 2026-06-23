Belki de Evren Hiç Susmadı: Evrenin Sana Bir Mesajı Var, Ama Sen Gürültüden Duyamıyorsun

Bir kapıyı sessizce kapatır. Bir insanı hayatından usulca çıkarır. Bir bekleyişi uzatır. Bir yolu geciktirir.

Ve bütün bunların içinde görünmeyen bir anlam saklar.

Ne var ki modern insan sessizlikten korkuyor.

Sessizlik ve kaliteli bir tek başınalık şifadır oysa…

Zihin sürekli bir şeyler izliyor, dinliyor, konuşuyor, düşünüyor. Zihin beden hiç susmuyor…

İç dünyamız kalabalık bir meydan yerine dönüşmüş… Böyle bir gürültünün içinde ise ruhun fısıltılarını duymak mümkün değil elbette…

Oysa bazı cevaplar düşünerek bulunmaz; hissedilerek fark edilir….

Hislerinle ve sezgilerinle bağı ne zaman kestin?

Hayatın en önemli dönemeçlerine dikkat et…

Çoğu zaman büyük değişimler büyük seslerle gelmez. Bir hisle başlar. İçinde açıklayamadığın bir huzursuzlukla, bir yere ait olmadığını fark etmenle başlar. Her şey yolunda görünürken ruhunun başka bir yönü işaret etmektedir.

İşte evren çoğu zaman orada konuşmaktadır.

Fakat biz işaretleri değil, sonuçları görmek isteriz….

Önümüze servis edilenle oyalandığımızdan arkasındaki gizemli cevabı göremeyiz.

Tohumun toprağın altında geçirdiği zamanı anlamsız bulur; çiçeği görmek isteriz…

Öyle aceleci, öyle kolaycıyız.

Bekleyişin bilgeliğini değil, varışın rahatlığını isteriz….

Yolculuğun keyfini kaçıran, ulaşmaya, hedefe takılmış ruhlarız.

Oysa doğa bize başka bir şey öğretir:

Her şey görünmeden önce olgunlaşır, üstatlar ve kamil insanlar doğayı çok iyi okurlarmış…

Ve her şeyin bir zamanı vardır…

Büyük bilge üstatlar ve kamil insanlar doğayı çok iyi okurlarmış…

Kökler görünmez. Ama ağacı ayakta tutan onlardır…

Ve anlamı vardı…

Belki bugün yaşadığın gecikme bir engel değildir. Belki hayat seni reddetmiyor, destekliyor, koruyordur… Belki de görünmeyen kökler derinleşiyordur…

Çünkü bazı insanlar istediklerine hemen ulaşır; bazıları ise önce dönüşür, sonra ulaşır.

Ve ikinci yol daha yavaştır ve erdem topladıkça yol alırsın, bunu ruhunla seçtin.