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Belediye Güvenliğinden 'Görüntülü Seks' Performansı! Personelin İşine Son Verildi

Belediye Güvenliğinden 'Görüntülü Seks' Performansı! Personelin İşine Son Verildi

Kırşehir
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.03.2024 - 15:12

Kırşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan H.İ. mesai saatleri içerisinde üniformasıyla görüntülü seks yaptı. Olayın ortaya çıkması sonrası başlatılan disiplin süreci sonucunda H.İ.'nin işine son verildi.

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Taciz ve istismar suçlarıyla konuşulan belediyede bir yılda 5. cinsel vaka meydana geldi. Ahi Polis Merkezi ve Cumhuriyet Başsavcılığına hakkında suç duyurusunda bulunulan güvenlik görevlisi için; ‘Suçların Örtbas edilmemesi’ istenildi.

Taciz ve istismar suçlarıyla konuşulan belediyede bir yılda 5. cinsel vaka meydana geldi. Ahi Polis Merkezi ve Cumhuriyet Başsavcılığına hakkında suç duyurusunda bulunulan güvenlik görevlisi için; ‘Suçların Örtbas edilmemesi’ istenildi.

Olay belediyeye ait kamu biriminde meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan H.İ., iş yerinde sosyal medya üzerinden çıplak olarak sohbet etti. Olayın ortaya çıkmasının ardından belediye görevlilerince birim amirlerine şikayet edilen H.İ. hakkında işlem başlatıldı. Yapılan disiplin incelemesi sonrası ise H.İ.’nin işine son verildi.

Olay belediyeye ait kamu biriminde meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan H.İ., iş yerinde sosyal medya üzerinden çıplak olarak sohbet etti. Olayın ortaya çıkmasının ardından belediye görevlilerince birim amirlerine şikayet edilen H.İ. hakkında işlem başlatıldı. Yapılan disiplin incelemesi sonrası ise H.İ.’nin işine son verildi.

Aynı belediyede daha önce aralarında Hasan ve Şeyma cinayetinin de yer aldığı 5 cinsel vaka daha yaşanmıştı.

Aynı belediyede daha önce aralarında Hasan ve Şeyma cinayetinin de yer aldığı 5 cinsel vaka daha yaşanmıştı.

Hasan ve Şeyma cinayeti: 

2022 yılında aynı belediyede çalışan 2 güvenlik görevlisi, 18 yaşındaki Şeyma'ya cinsel saldırıda bulunduktan sonda öldürmüş, erkek arkadaşı Hasan Aydoğan'ı ise öldürdükten sonra Kızılırmak'a atmıştı. 

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