Belediye Güvenliğinden 'Görüntülü Seks' Performansı! Personelin İşine Son Verildi
Belediye Güvenliğinden 'Görüntülü Seks' Performansı! Personelin İşine Son Verildi
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Taciz ve istismar suçlarıyla konuşulan belediyede bir yılda 5. cinsel vaka meydana geldi. Ahi Polis Merkezi ve Cumhuriyet Başsavcılığına hakkında suç duyurusunda bulunulan güvenlik görevlisi için; ‘Suçların Örtbas edilmemesi’ istenildi.
Olay belediyeye ait kamu biriminde meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan H.İ., iş yerinde sosyal medya üzerinden çıplak olarak sohbet etti. Olayın ortaya çıkmasının ardından belediye görevlilerince birim amirlerine şikayet edilen H.İ. hakkında işlem başlatıldı. Yapılan disiplin incelemesi sonrası ise H.İ.’nin işine son verildi.
Aynı belediyede daha önce aralarında Hasan ve Şeyma cinayetinin de yer aldığı 5 cinsel vaka daha yaşanmıştı.
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