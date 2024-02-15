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Belçim Bilgin, Sümeye Aydoğan ve Aytaç Şaşmaz'dan Bol Bol Aşk İtirafı ile Sizin Sorularınız!

Belçim Bilgin, Sümeye Aydoğan ve Aytaç Şaşmaz'dan Bol Bol Aşk İtirafı ile Sizin Sorularınız!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.02.2024 - 11:55

Hatıran Yeter filminin oyuncuları Aytaç Şaşmaz, Sümeye Aydoğan ve Belçim Bilgin sizden gelen soruları yanıtladı! Ortaya hem eğlenceli hem de itiraf dolu bir video çıktı. 

Gelin detaylara bakalım!

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"Hiç unutamadığınız çocukluk aşkınız oldu mu?"

"Hiç unutamadığınız çocukluk aşkınız oldu mu?"

Bu soruyu ilk olarak Belçim Bilgin'den alıyoruz. Unutamadığı birçok aşkı olduğunu söyleyen Bilgin, aşık olmaya aşık olduğunu söylüyor. Sümeyye Aydoğan da kendisiyle aynı fikirde!

Peki ya Aytaç Şaşmaz ne düşünüyor? Bu konuda kafalar biraz karışık!

"Benim dilimden bir tek anlarsın" dediğiniz birisi var mı?

"Benim dilimden bir tek anlarsın" dediğiniz birisi var mı?

'Hepimizin hayatlarında illaki vardır' yorumu gelirken Aytaç Şaşmaz 'benim var, benim var, benim var...' demeye devam ediyor. 😂

Belçim Bilgin'in okul yıllarından gelen bir kız grubu ve partneri varmış.

Yüz yüze dedikodu zamanı: Sette birbirinize gıcık oluyor muydunuz?

Yüz yüze dedikodu zamanı: Sette birbirinize gıcık oluyor muydunuz?

Sümeyye Aydoğan'ın yüzünden bu anı beklediğini anlayabiliyoruz galiba! 😂Sümeyye Aydoğan, Belçim Bilgin'in yüksek sesle müzik dinlemesinden şikayetçi oldu. 

Fakat gelin görün ki diğer iki ünlü ismin 'benim şikayet edecek bir şeyim yok' demesi, kendisini biraz bozdu...😂 YALANCILAR!!

Yine karşınızda hepimizi güldüren bir soru: Flört döneminde yaptığınız bir acemilik?

Yine karşınızda hepimizi güldüren bir soru: Flört döneminde yaptığınız bir acemilik?

'Ben küçükken biraz ısrarcı bir aşıktım. Sanırım o yüzden çok özlediğimde, benimle konuşacaksın diye zorlardım.'

'Ben başlı başına komiktim. Romantik ve duygusal birisiyim.'

'Ben de flörtte aşk gurur tanımaz diye düşünüyorum.'

Evet, karşınızda üç farklı cevap, sizce cevaplar kime ait?

Birbirinizle ilgili öğrenince şaşırdığınız şey ne oldu?

Birbirinizle ilgili öğrenince şaşırdığınız şey ne oldu?

Belçim Bilgin Sümeyye Aydoğan'ı işaret ediyor ama, öğrendiği şeyi bizlere söylemiyor! 😂

Hatıran Yeter filminin oyuncularına sorduğumuz bütün soruları ve cevaplarını aşağıdaki videomuzdan izleyebilirsiniz!

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Aytaç Şaşmaz, Sümeye Aydoğan ve Belçim Bilgin Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlıyor ❤️

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