Belçim Bilgin, Sümeye Aydoğan ve Aytaç Şaşmaz'dan Bol Bol Aşk İtirafı ile Sizin Sorularınız!

Bu soruyu ilk olarak Belçim Bilgin'den alıyoruz. Unutamadığı birçok aşkı olduğunu söyleyen Bilgin, aşık olmaya aşık olduğunu söylüyor. Sümeyye Aydoğan da kendisiyle aynı fikirde!

Peki ya Aytaç Şaşmaz ne düşünüyor? Bu konuda kafalar biraz karışık!