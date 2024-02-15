Belçim Bilgin, Sümeye Aydoğan ve Aytaç Şaşmaz'dan Bol Bol Aşk İtirafı ile Sizin Sorularınız!
Belçim Bilgin, Sümeye Aydoğan ve Aytaç Şaşmaz'dan Bol Bol Aşk İtirafı ile Sizin Sorularınız!
Hatıran Yeter filminin oyuncuları Aytaç Şaşmaz, Sümeye Aydoğan ve Belçim Bilgin sizden gelen soruları yanıtladı! Ortaya hem eğlenceli hem de itiraf dolu bir video çıktı.
Gelin detaylara bakalım!
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"Hiç unutamadığınız çocukluk aşkınız oldu mu?"
"Benim dilimden bir tek anlarsın" dediğiniz birisi var mı?
Yüz yüze dedikodu zamanı: Sette birbirinize gıcık oluyor muydunuz?
Yine karşınızda hepimizi güldüren bir soru: Flört döneminde yaptığınız bir acemilik?
Birbirinizle ilgili öğrenince şaşırdığınız şey ne oldu?
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Aytaç Şaşmaz, Sümeye Aydoğan ve Belçim Bilgin Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlıyor ❤️
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