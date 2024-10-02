Beklenmedik İsimler Potada! MasterChef Türkiye'de Eleme Adayı Kim Oldu?
Beklenmedik İsimler Potada! MasterChef Türkiye'de Eleme Adayı Kim Oldu?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Bu hafta potaya giren bir diğer yarışmacı daha belli oldu. Kıyasıya geçen yarışta dokunulmazlığı kim kaptı, kimler elenme tehlikesinde... İşte yanıtı...
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MasterChef'teki dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Danilo, Mehmet ve Somer Şefler, yarışmacılardan geleneksel Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan 'Ali Nazik' hazırlamalarını istedi.
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Şeflerin titiz değerlendirmeleri sonucunda, mavi takım bu zorlu oyunun galibi oldu ve dokunulmazlığı elde etti.
Takım oyununda yenilgiye uğrayan kırmızı takım ise kendi içlerinde dokunulmazlığı kazanmak için büyük bir çaba gösterdi.
İkinci aşamada, şefler yarışmacılardan Alman mutfağının popüler tatlarından 'Berliner' hazırlamalarını istedi.
En lezzetli ve görsel açıdan en çekici tabağı hazırlayarak bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Kaan oldu.
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Haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları Semih ve Eda oldu.
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