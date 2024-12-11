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Beklenen Oldu: Lütfü Savaş Cumhuriyet Halk Partisi’nden İhraç Edildi

Beklenen Oldu: Lütfü Savaş Cumhuriyet Halk Partisi’nden İhraç Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.12.2024 - 14:17 Son Güncelleme: 11.12.2024 - 14:45

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP'li Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş partisinden ihraç edildi.

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Hatay eski belediye başkanı Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi.

Hatay eski belediye başkanı Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi.

Savaş, Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atandıktan sonra “Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız. Ve bugün gerek sınırımızda terör devleti kurmak isteyenler, gerekse sınırlarımız içinde ayrı devletçikler kurmak isteyenler karşısında daima yüce Türk milletini bulur” açıklamasını yapmış ardından disipline sevk edilmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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