Beklenen Oldu: Lütfü Savaş Cumhuriyet Halk Partisi’nden İhraç Edildi
Beklenen Oldu: Lütfü Savaş Cumhuriyet Halk Partisi’nden İhraç Edildi
Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP'li Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş partisinden ihraç edildi.
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Hatay eski belediye başkanı Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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