Beklenen Oldu: Lütfü Savaş Cumhuriyet Halk Partisi’nden İhraç Edildi

Savaş, Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atandıktan sonra “Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız. Ve bugün gerek sınırımızda terör devleti kurmak isteyenler, gerekse sınırlarımız içinde ayrı devletçikler kurmak isteyenler karşısında daima yüce Türk milletini bulur” açıklamasını yapmış ardından disipline sevk edilmişti.