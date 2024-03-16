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Beklenen FPS Oyunu Delta Force: Hawk Ops İçin Tam 5 Saatlik Oynanış Videosu Yayınlandı

Beklenen FPS Oyunu Delta Force: Hawk Ops İçin Tam 5 Saatlik Oynanış Videosu Yayınlandı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 20:01

Yayıncılığını Level Infinite'in yapacağı Delta Force: Hawk Ops için oldukça uzun bir oynanış videosu yayınlandı. Yıllardır sessizliğe gömülen bu seri için oyuncular da heyecanlı bir şekilde bekliyor.

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Seri uzun zamandır sessizliğini koruyor.

Seri uzun zamandır sessizliğini koruyor.

Black Hawk Down ile oyuncuların sevdiği bir seri haline gelen Delta Force serisi, çok uzun zamandır ortalıklarda görünmüyordu. Özellikle FPS oyuncularının severek oynadığı bir seri uzun aradan sonra geri dönüyor.

Oyundan tam 5 saatlik oynanış videosu geldi.

Oyundan tam 5 saatlik oynanış videosu geldi.

Yayınlanan bu 5 saatlik oynanış videosu aslında Çince ancak oyun içerisinden neredeyse tüm sahneleri görme şansınız bulunuyor. Video içerisinde 2 farklı oyun modu izleyenleri karşılıyor ve yapımın ne kadar aksiyonlu olduğunu görebiliyorsunuz.

Daha önce de ilk tanıtım fragmanı çok beğenilmişti.

5 saatlik bu sürüm aslında deneme sürümü;

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