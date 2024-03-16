Beklenen FPS Oyunu Delta Force: Hawk Ops İçin Tam 5 Saatlik Oynanış Videosu Yayınlandı
Beklenen FPS Oyunu Delta Force: Hawk Ops İçin Tam 5 Saatlik Oynanış Videosu Yayınlandı
Yayıncılığını Level Infinite'in yapacağı Delta Force: Hawk Ops için oldukça uzun bir oynanış videosu yayınlandı. Yıllardır sessizliğe gömülen bu seri için oyuncular da heyecanlı bir şekilde bekliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Seri uzun zamandır sessizliğini koruyor.
Oyundan tam 5 saatlik oynanış videosu geldi.
Daha önce de ilk tanıtım fragmanı çok beğenilmişti.
5 saatlik bu sürüm aslında deneme sürümü;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda