Beklenen FPS Oyunu Delta Force: Hawk Ops İçin Tam 5 Saatlik Oynanış Videosu Yayınlandı

Yayınlanan bu 5 saatlik oynanış videosu aslında Çince ancak oyun içerisinden neredeyse tüm sahneleri görme şansınız bulunuyor. Video içerisinde 2 farklı oyun modu izleyenleri karşılıyor ve yapımın ne kadar aksiyonlu olduğunu görebiliyorsunuz.