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Bebeğinizin Uyku Düzenini Oluşturmak İçin Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey

etiket Bebeğinizin Uyku Düzenini Oluşturmak İçin Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 12:01

Hem annelerin huzuru hem de bebeklerin gelişimi için iyi bir uyku düzeni şart. Peki bebeklerin uyku düzeni nasıl oluşturulmalıdır? Uyku düzeni oluştururken neye dikkat edilmelidir? Hepsini sizin için anlattık!

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1. Uyku düzeninin bir rutinden oluşması işinizi kolaylaştırır.

Uyku düzeni oluşturma aşamasında devamlı aynı sırayı izlerseniz çok daha verimli bir şekilde ilerlersiniz. Örneğin her gece aynı sırayla bebeğinize banyo yaptırı ardından gazını çıkarıp hikaye okuyabilirsiniz. Bunların sonuna da uyku zamanı koyarsınız.

2. Bebeğiniz için en uygun ortamı hazırlayın.

Bebeklerin en güzel şekilde uykuya dalması için sessiz bir ortamın yanı sıra karanlık da gerekir. Ayrıca odanın sıcaklığı ve nemi de bebeğinizin uykusunun ne kadar kaliteli olacağını belirler.

3. Gündüz uykularına sınırlamalar getirin.

Bebekler genelde gün içinde sık sık uyurlar. Gece boyunca ayakta kalmamak için bebeğinizin gündüz uykularını bir düzene oturtun ve tabii ki gündüz vakti de ihtiyacı olan uykuyu almasına izin vererek kısa kısa uyku zamanları oluşturun.

4. Uyku zamanından önce karnını doyurun.

Uyku öncesi bebeğinizin karnını doyurduğunuz kendisini tok hisseder ve böylece daha rahat bir şekilde uykuya dalar. Bu aşama için emzirme veya biberonla beslemeyi tercih edebilirsiniz, orası tamamen size kalmış.

5. Bebeğinizin yatağını hazırlayın.

Bebeğinizin uykusu için sessiz ve karanlık bir oda ayarlamanız yetmiyor. Aynı zamanda bebeğinizin yatacağı yatağın da uygun büyüklükte ve yatak örtüsünün kaşındırmayan, cildini tahriş etmeyen türden olması gerekiyor. Ayrıca yatakta yumuşak oyuncaklar ve yastıklar da olmamalı.

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6. Uyku kıyafetlerine ekstra özen gösterin.

Uyurken bebeğinizin içinde bunalmayacağı, kendisini rahat hissedeceği uyku kıyafetlerini tercih edebilirsiniz. Odanın sıcaklığına göre de ince veya kalın kıyafetler tercih edebilirsiniz. Önemli olan bebeğinizin çok terlememesi veya üşümemesi.

7. Uyku öncesi onu sakinleştirecek şeyler bulun.

Her bebeğin sakinleşme yöntemi farklıdır ve biraz çabayla sizin bebeğinizin nasıl sakinleştiğini keşfedebilirsiniz. Bunun için gerekirse ona hikaye okuyabilir, ninniler söyleyebilir veya masaj yapabilirsiniz.

8. Bebeğinizin kendi başına uykuya dalmasını sağlayın.

Birçok anne bunu yapabileceğinden habersiz ancak uyku eğitimi diye bir şey gerçekten var. Çeşitli teknikler ile bebeğinizin kendi başına uykuya dalmasını sağlayabilirsiniz. Böylece sizin de işiniz kolaylaşır.

9. Bebeğinizin sağlığı için uygun uyku süresine ulaşmasını sağlayın.

Yaşa göre bebeklerin uyku ihtiyaçları değişiklik gösterir. Örneğin yeni doğan bebekler genellikle günün 14-17 saatini uyuyarak geçirirken, altı aydan büyük bebekler ise genelde geceleri 10-12 saat uyuyarak geçirirler.

10. En önemlisi de sabırlı olun.

Bir uyku düzeni oturtmak yetişkinlerde bile zorken bebeğinizle yaşayacağınız bu sürecin kolay olmasını bebeklememek gerekir. Bebeğinizle uyku düzeni oluşturmak zaman alabilir, bunun farkında olun. Ama onun sağlığı için sabırlı olun ve en sonunda bebeğiniz için güzel bir uyku düzeni oluşturmanın keyfini çıkarın.

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