Bebeğinizin Uyku Düzenini Oluşturmak İçin Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey
Bebeğinizin Uyku Düzenini Oluşturmak İçin Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey
Hem annelerin huzuru hem de bebeklerin gelişimi için iyi bir uyku düzeni şart. Peki bebeklerin uyku düzeni nasıl oluşturulmalıdır? Uyku düzeni oluştururken neye dikkat edilmelidir? Hepsini sizin için anlattık!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Uyku düzeninin bir rutinden oluşması işinizi kolaylaştırır.
2. Bebeğiniz için en uygun ortamı hazırlayın.
3. Gündüz uykularına sınırlamalar getirin.
4. Uyku zamanından önce karnını doyurun.
5. Bebeğinizin yatağını hazırlayın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın