Bebeğinin İlk Kelimesi Ne Olacak?
Bebeğinin İlk Kelimesi Ne Olacak?
Bebeğinin söyleyeceği ilk kelimenin heyecanını şimdiden yaşıyorsun, eminiz! Acaba bebeğin ilk olarak hangi kelimeyi söyleyecek?
Öğrenmek için seni şöyle alalım. 👇
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1. İlk soru! Sabah herkes uyuyorken birden bebeğin ağlamaya başladı diyelim. Nasıl uyanırsın?
2. Peki bebeğin kime benziyor?
3. Bebeğinle beraberken en çok hangi duyguyu hissediyorsun?
4. Bebeğinle yaptığın bütün aktiviteler güzeldir! En çok hangi müziği beraber dinliyorsunuz?
5. Seni gördüğünde ilk tepkisi genellikle ne oluyor?
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