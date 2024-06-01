Bebeğinin İlk Kelimesi Ne Olacak?

Evde ona en çok kim sesleniyorsa, onun sesine en çok maruz kalıyorsa, bu güçlü bağın bir göstergesi olacak. Çocuğun seninle o özel bağı hissettiği için 'Anne' demek onun için çok doğal olacak. Bu kelime, ikili arasındaki sevginin ve bağın güçlü bir ifadesi olacak.