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Bebeğinin İlk Kelimesi Ne Olacak?

etiket Bebeğinin İlk Kelimesi Ne Olacak?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 16:01

Bebeğinin söyleyeceği ilk kelimenin heyecanını şimdiden yaşıyorsun, eminiz! Acaba bebeğin ilk olarak hangi kelimeyi söyleyecek?

Öğrenmek için seni şöyle alalım. 👇

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1. İlk soru! Sabah herkes uyuyorken birden bebeğin ağlamaya başladı diyelim. Nasıl uyanırsın?

2. Peki bebeğin kime benziyor?

3. Bebeğinle beraberken en çok hangi duyguyu hissediyorsun?

4. Bebeğinle yaptığın bütün aktiviteler güzeldir! En çok hangi müziği beraber dinliyorsunuz?

5. Seni gördüğünde ilk tepkisi genellikle ne oluyor?

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6. Favori oyuncağı bunlardan hangisi?

7. Onunla dışarıda en çok zaman geçirdiğin yeri öğrenebilir miyiz?

8. Son soru! Sence bebeğin büyüdüğünde göze çarpan ilk özelliği, bunlardan hangisi olacak?

"Mama!"

Onun ilk kelimesi 'Mama' olacak çünkü mutfaktan gelen her türlü kokuya büyük bir ilgiyle tepki veriyor. Bir sonraki Michelin yıldızlı şef belki de senin evden çıkacak! Şimdiden minik şefin için önlükler hazırlamaya başlasan iyi edersin, çünkü bu macera yeni başlıyor.

"Anne!"

Evde ona en çok kim sesleniyorsa, onun sesine en çok maruz kalıyorsa, bu güçlü bağın bir göstergesi olacak. Çocuğun seninle o özel bağı hissettiği için 'Anne' demek onun için çok doğal olacak. Bu kelime, ikili arasındaki sevginin ve bağın güçlü bir ifadesi olacak.

"Baba!"

Babanın küçük kopyası, belli ki sana pek benzemeyecek. Evde 'Baba' kelimesi havada uçuşurken, bu minik de etkilenmekten kendini alamayacak. Belki de babasının yanında olmak, onun gibi güçlü ve koruyucu olmak istiyor. 'Baba' kelimesi, bu küçük yüreğin sıcaklığını ve güven arayışını yansıtıyor. Babaya sıkı sıkı sarılma zamanı gelmiş!

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