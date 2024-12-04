Bebeğinin Gelişimini Destekleyecek En İyi Aktivite Ne?
Bebeğinin Gelişimini Destekleyecek En İyi Aktivite Ne?
Bebeğinizle geçirdiğiniz her an çok değerli! Bebeğinizin gelişimini en iyi şekilde destekleyecek aktiviteleri beraber bulabilmemiz için bir test hazırladık. Sorulara verdiğiniz cevaplarla hem bebeğinizi daha yakından tanıyacak hem de birlikte keyifli vakit geçirmenin yollarını bulacaksınız!
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1. Sabah bebeğin uyandığında genelde nasıl bir sabah rutininiz olur?
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2. Evde bir anda bebeğinin sıkılıp ağlamaya başladığını fark ettin. İlk olarak ne yaparsın?
3. Bebeğinin ağzından çıkan ilk kelime, bunlardan hangisi oldu?
4. Bebeğinin banyo ile arası nasıl diye sorsak?
5. Bebeğinin temiz hava alması için dışarı çıkardığın günlerde neler yapıyorsunuz?
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6. Bebeğin yabancı insanlarla iyi anlaşabiliyor mu?
7. Bir oyuncak mağazasına girip bebeğin için tek bir oyuncak alma hakkın var. Hangisini seçerdin?
8. Son sorudayız! Uzun bir günün sonunda bebeğinle bağ kurduğunu hissettiğin o özel an, bunlardan hangisi/hangisine yakın?
Bebeğinle doğayı keşfedebilirsiniz!
Hayal dünyasını geliştirebilecek oyunlar oynayabilirsiniz!
Enerjisini tazelemek için fiziksel aktiviteler deneyebilirsiniz!
Etrafı beraber gözlemleyebilirsiniz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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