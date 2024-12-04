Bebeğinin Gelişimini Destekleyecek En İyi Aktivite Ne?

Bebeğin adeta bir enerji topu! Sürekli hareket halinde olmayı seviyor ve dünyayı keşfetmenin en iyi yolu onun için fiziksel aktiviteler. Emekleme oyunları, küçük engel parkurları veya bir topun peşinden gitmek gibi hareketli aktiviteler tam da ona göre. Bu oyunlar, hem kas gelişimini destekler hem de enerjisini eğlenceli bir şekilde harcamasını sağlar.