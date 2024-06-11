Bayram Tatilinde Ne Kadar Eğleneceksin?
Bayram Tatilinde Ne Kadar Eğleneceksin?
Bayram tatili yaklaşıyor ve herkes neler yapacağını şimdiden planlamaya başladı. Peki, senin tatilin nasıl geçecek? Testi çöz ve bayram tatilinde ne kadar eğleneceğini gör. Hazırsan başlayalım!
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1. Bayram tatilinde en çok ne yapacaksın?
2. Bayram tatilinde arkadaşlarınla görüşmeyi planlıyor musun?
3. Peki tatil boyunca sosyal medyayı kasıp kavuruyor muyuz?
4. Tatil için oluşturduğun çalma listesinde neler var diye sorsak?
5. Bayram tatilinde yeni bir hobi edinmeyi düşünüyor musun?
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