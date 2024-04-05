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Bayram Tatili Yolunda Feci Kaza: 2’si Çocuk, 1’i Polis 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Bayram Tatili Yolunda Feci Kaza: 2’si Çocuk, 1’i Polis 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.04.2024 - 15:56

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu polis memuru, eşi ve 2 çocuğuyla hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Batuhan Akar idaresindeki 44 BA 255 plakalı otomobil ile İbrahim Halil Y. yönetimindeki 33 BDJ 92 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Batuhan Akar idaresindeki 44 BA 255 plakalı otomobil ile İbrahim Halil Y. yönetimindeki 33 BDJ 92 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Özel Harekat memuru Batuhan Akar ile eşi Halime Akar olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Özel Harekat memuru Batuhan Akar ile eşi Halime Akar olay yerinde hayatını kaybetti.

Bölgeye giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan çocukları Tunahan Akar ve Umay Akar da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgeye giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan çocukları Tunahan Akar ve Umay Akar da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden polis memurunun ailesi ile bayram tatili için memleketlerine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Hayatını kaybeden polis memurunun ailesi ile bayram tatili için memleketlerine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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