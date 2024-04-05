Mezarlık Ziyaretine Gitmişti: Yaşlı Kadın Köpeklerin Saldırısında Öldü
Mezarlık Ziyaretine Gitmişti: Yaşlı Kadın Köpeklerin Saldırısında Öldü
Antalya’nın Akseki ilçesinde mezarlık ziyareti için evden çıkan 82 yaşındaki kadın, 3 köpeğin saldırısı sonrasında hayatını kaybetti.
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Olay, sabah saatlerinde Akseki’nin Karakışla mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mezarlıktaki yakınlarının kabrini ziyarete giden 82 yaşındaki Havva Özen, R.D.’ye ait çoban köpeklerinin saldırısına uğradı.
Birçok yerinden ısırılan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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