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İstanbul'da Başıboş Sokak Köpeği Saldırısı: 7 Yaşında Çocuğa 30 Dikiş Atıldı

İstanbul'da Başıboş Sokak Köpeği Saldırısı: 7 Yaşında Çocuğa 30 Dikiş Atıldı

Saldırı sokak köpeği
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.04.2024 - 15:23

İstanbul'un Kartal ilçesinde 7 yaşındaki Çağrı Demir'e sokakta oyun oynadığı sırada sokak köpekleri saldırdı. 

Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuğa hastanede 30 dikiş atıldı. 

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Belediye seçimleri sürecinde siyasetin de gündemine gelen başıboş sokak köpekleriyle ilgili yine üzücü bir saldırı haberi geldi.

Belediye seçimleri sürecinde siyasetin de gündemine gelen başıboş sokak köpekleriyle ilgili yine üzücü bir saldırı haberi geldi.

Kartal'da sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Çağrı Demir, 3 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kalça ve bacaklarından yaralanan küçük cocuğa toplam 30 dikiş atıldı.

Kartal'da sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Çağrı Demir, 3 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kalça ve bacaklarından yaralanan küçük cocuğa toplam 30 dikiş atıldı.

Köpek saldırısına uğrayan çocuğun babası Recep Demir, "Çocuklarım dışarı çıkar çıkmaz boş bahçede, 3 köpek saldırıyor. Çocuklarımdan bir tanesi kaçıyor, diğerine saldırıyorlar. Ambulansla buraya getirdik. Çocuğu yoğun bakıma alacaklar. Kartal Belediyesi'ne söylemişler ama belediye hiç oralı olmamış" dedi.

Köpek saldırısına uğrayan çocuğun babası Recep Demir, "Çocuklarım dışarı çıkar çıkmaz boş bahçede, 3 köpek saldırıyor. Çocuklarımdan bir tanesi kaçıyor, diğerine saldırıyorlar. Ambulansla buraya getirdik. Çocuğu yoğun bakıma alacaklar. Kartal Belediyesi'ne söylemişler ama belediye hiç oralı olmamış" dedi.

Çocukların halası Şerife Pektaş ise "Biz Kartal Belediyesi'ne bu durumu söylediğimiz halde kesinlikle ilgilenmediler. Dedikleri şu, birisini ısıracak böylelikle köpekleri toplayacaklarmış. İlla ki birinin canının yanması mı gerekiyor?" diye konuştu.

Çocukların halası Şerife Pektaş ise "Biz Kartal Belediyesi'ne bu durumu söylediğimiz halde kesinlikle ilgilenmediler. Dedikleri şu, birisini ısıracak böylelikle köpekleri toplayacaklarmış. İlla ki birinin canının yanması mı gerekiyor?" diye konuştu.

Bir başka mahalle sakini Nurcan Erikçi ise şunları anlattı: 👇

Bir başka mahalle sakini Nurcan Erikçi ise şunları anlattı: 👇

'Burada saldırgan köpekler var. Köpekleri besleyen kişiler var. 

Sabahları işe gitmek gerçekten çok sıkıntı. Ellerimize sopa, taş alıyoruz. 

Yeğenim işe gitmek için her sabah taksi çağırıyor. Çocuklar sokakta oynayamıyor. ' 

Peki sizce başıboş sokak köpekleri konusunda çözüm ne olmalı? Hadi buyrun yorumlara bekliyoruz 👇

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timepatrol

Köpek sokakta yaşayacak bir hayvan değildir. Köpek sokak hayvanı değildir. İsteyen beni buyursun linçlesin. 1-2 taneyken sıkıntı olmaz ama sayıları biraz faz... Devamını Gör

seremonix

Klasik haber geldi yine önümüze, devlet uyumaya devam et.. Canlar böyle heba olsun..

Sıddık Arpacı

Mama firmaları hayvansever görünümlü lobi elemanları vasıfsız belediyeler bunun sorumlusu