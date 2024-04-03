İstanbul'da Başıboş Sokak Köpeği Saldırısı: 7 Yaşında Çocuğa 30 Dikiş Atıldı
İstanbul'da Başıboş Sokak Köpeği Saldırısı: 7 Yaşında Çocuğa 30 Dikiş Atıldı
İstanbul'un Kartal ilçesinde 7 yaşındaki Çağrı Demir'e sokakta oyun oynadığı sırada sokak köpekleri saldırdı.
Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuğa hastanede 30 dikiş atıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Belediye seçimleri sürecinde siyasetin de gündemine gelen başıboş sokak köpekleriyle ilgili yine üzücü bir saldırı haberi geldi.
Kartal'da sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Çağrı Demir, 3 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kalça ve bacaklarından yaralanan küçük cocuğa toplam 30 dikiş atıldı.
Köpek saldırısına uğrayan çocuğun babası Recep Demir, "Çocuklarım dışarı çıkar çıkmaz boş bahçede, 3 köpek saldırıyor. Çocuklarımdan bir tanesi kaçıyor, diğerine saldırıyorlar. Ambulansla buraya getirdik. Çocuğu yoğun bakıma alacaklar. Kartal Belediyesi'ne söylemişler ama belediye hiç oralı olmamış" dedi.
Çocukların halası Şerife Pektaş ise "Biz Kartal Belediyesi'ne bu durumu söylediğimiz halde kesinlikle ilgilenmediler. Dedikleri şu, birisini ısıracak böylelikle köpekleri toplayacaklarmış. İlla ki birinin canının yanması mı gerekiyor?" diye konuştu.
Bir başka mahalle sakini Nurcan Erikçi ise şunları anlattı: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Köpek sokakta yaşayacak bir hayvan değildir. Köpek sokak hayvanı değildir. İsteyen beni buyursun linçlesin. 1-2 taneyken sıkıntı olmaz ama sayıları biraz faz... Devamını Gör
Klasik haber geldi yine önümüze, devlet uyumaya devam et.. Canlar böyle heba olsun..
Mama firmaları hayvansever görünümlü lobi elemanları vasıfsız belediyeler bunun sorumlusu