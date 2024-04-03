İstanbul'da Başıboş Sokak Köpeği Saldırısı: 7 Yaşında Çocuğa 30 Dikiş Atıldı

'Burada saldırgan köpekler var. Köpekleri besleyen kişiler var.

Sabahları işe gitmek gerçekten çok sıkıntı. Ellerimize sopa, taş alıyoruz.

Yeğenim işe gitmek için her sabah taksi çağırıyor. Çocuklar sokakta oynayamıyor. '

Peki sizce başıboş sokak köpekleri konusunda çözüm ne olmalı? Hadi buyrun yorumlara bekliyoruz 👇