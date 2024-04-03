Öldürdüğü Köpeği At Arabasına Bağlayıp Sürükledi! 'Oğuzeli'ne Gelme Dedim Sana'
Öldürdüğü Köpeği At Arabasına Bağlayıp Sürükledi! 'Oğuzeli'ne Gelme Dedim Sana'
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde öldürdüğü sokak köpeğini at arabasının arkasına bağlayarak sürükleyen ve kaydettiği görüntülerde 'Oğuzeli'ne gelme dedim sana, beni dinlemedin. Bak başına ne geldi, kim vurduya gittin.' diyen Mehmet H., gözaltına alındı.
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde öldürdüğü sokak köpeğini at arabasının arkasına bağlayarak çeken ve o anları kayda alan bir kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.
Tepkiler üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri şahsın Mehmet H. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı.
Öldürdüğü köpeği at arabasına bağlatarak sürükleten Mehmet H.'nin videoda 'Birkaç gün önce demiştim. Seni bu ilçedeki köylere almazlar diye. Böyle kuduran köpeğin başına bir şey gelir diye. Bakın öldü. Oğuzeli'ne gelme demiştim beni dinlemedin. Bak başına ne geldi, kim vurduya gittin. Bunu götürüp ilçe dışına atın. Bakın sonuç böyle olur.' dediği duyuldu.
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