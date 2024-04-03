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Öldürdüğü Köpeği At Arabasına Bağlayıp Sürükledi! 'Oğuzeli'ne Gelme Dedim Sana'

Öldürdüğü Köpeği At Arabasına Bağlayıp Sürükledi! 'Oğuzeli'ne Gelme Dedim Sana'

Hayvan hakları
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.04.2024 - 15:24

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde öldürdüğü sokak köpeğini at arabasının arkasına bağlayarak sürükleyen ve kaydettiği görüntülerde 'Oğuzeli'ne gelme dedim sana, beni dinlemedin. Bak başına ne geldi, kim vurduya gittin.' diyen Mehmet H., gözaltına alındı.

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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde öldürdüğü sokak köpeğini at arabasının arkasına bağlayarak çeken ve o anları kayda alan bir kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde öldürdüğü sokak köpeğini at arabasının arkasına bağlayarak çeken ve o anları kayda alan bir kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Tepkiler üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri şahsın Mehmet H. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı.

Tepkiler üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri şahsın Mehmet H. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı.

Öldürdüğü köpeği at arabasına bağlatarak sürükleten Mehmet H.'nin videoda 'Birkaç gün önce demiştim. Seni bu ilçedeki köylere almazlar diye. Böyle kuduran köpeğin başına bir şey gelir diye. Bakın öldü. Oğuzeli'ne gelme demiştim beni dinlemedin. Bak başına ne geldi, kim vurduya gittin. Bunu götürüp ilçe dışına atın. Bakın sonuç böyle olur.' dediği duyuldu.

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 'Olayı gerçekleştiren ve video görüntülerini yayınlayan M.H adlı şahıs, Jandarma ekiplerimiz tarafından yakalanmış, hakkında adli süreç ve Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında uygulanacak yaptırımlar ile ilgili idari süreç başlatılmıştır.' denildi.

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