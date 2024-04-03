Öldürdüğü Köpeği At Arabasına Bağlayıp Sürükledi! 'Oğuzeli'ne Gelme Dedim Sana'

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde öldürdüğü sokak köpeğini at arabasının arkasına bağlayarak sürükleyen ve kaydettiği görüntülerde 'Oğuzeli'ne gelme dedim sana, beni dinlemedin. Bak başına ne geldi, kim vurduya gittin.' diyen Mehmet H., gözaltına alındı.