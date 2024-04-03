Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'sında Uyarmış: "Oy Kaybı Değil, Kan ve Ruh Kaybı Var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün seçim sonuçlarının ele alındığı AK Parti MYK'sında 'Ortada sadece bir oy kaybı değil, kan ve ruh kaybı var” dediği iddia ediliyor.

Kulislere yansıyan haberlerde ayrıca Erdoğan'ın eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmenin boyunlarının borcu olduğunu söylediği belirtiliyor.