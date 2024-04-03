Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'sında Uyarmış: "Oy Kaybı Değil, Kan ve Ruh Kaybı Var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'sında Uyarmış: "Oy Kaybı Değil, Kan ve Ruh Kaybı Var"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün seçim sonuçlarının ele alındığı AK Parti MYK'sında 'Ortada sadece bir oy kaybı değil, kan ve ruh kaybı var” dediği iddia ediliyor.
Kulislere yansıyan haberlerde ayrıca Erdoğan'ın eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmenin boyunlarının borcu olduğunu söylediği belirtiliyor.
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AK Parti pazar günü yapılan yerel seçimlerde, kurulduğu 2001 yılından bu yana ilk kez birinci parti olamamıştı.
14'ü büyükşehir 35 belediyeyi CHP'ye kaptıran AK Parti'de yaşanan büyük kan kaybı dün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) ele alındı.
AK Parti MYK sonrası kameralar karşısına geçen parti sözcüsü Ömer Çelik, "Partimize dönük mesajları net şekilde okuyacağız. 31 Mart seçimleri önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz siyasetler açısından dönüm noktası olacak." ifadelerini kullanmıştı.
Toplantıdan sızan bazı kulislerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim yenilgisiyle ilgili oldukça keskin bazı açıklamalar yaptığı iddiası var.
Gazete Duvar’ın AK Parti kaynaklarına dayandırdığı habere göre Erdoğan, "Ortada sadece bir oy kaybı değil, kan ve ruh kaybı var” dedi ve şöyle devam etti:
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Kaynaklara göre Erdoğan ayrıca 'kendisi dahil AK Parti yönetiminde yer alan kimsenin 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamayacağını, nerede eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmenin boyunlarının borcu olduğunu' belirtti.
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