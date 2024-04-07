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Başörtü Takıp Camide Kadınların Arasında Namaz Kılan Tacizci Her Yerde Aranıyor

Başörtü Takıp Camide Kadınların Arasında Namaz Kılan Tacizci Her Yerde Aranıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
07.04.2024 - 18:38

Samsun'da imamın çöpe attığı eski cübbeyi giyip başörtü de takarak camide kadınları arasına girerek namaz kılıp tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs polis tarafından aranıyor.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bahçelievler Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 40-45 yaşlarındaki erkek, imamın çöpe attığı eski cübbeyi üzerine giyip kafasına da başörtü takarak teravih namazında kadınların arasına girip burada namaz kıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bahçelievler Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 40-45 yaşlarındaki erkek, imamın çöpe attığı eski cübbeyi üzerine giyip kafasına da başörtü takarak teravih namazında kadınların arasına girip burada namaz kıldı.

Bir kadın söz konusu şahsın kendisini camide taciz ettiğini ileri sürerek polise şikayette bulundu.

Bir kadın söz konusu şahsın kendisini camide taciz ettiğini ileri sürerek polise şikayette bulundu.

Polis caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polis caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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