Başlarına Gelen Milyonda Bir İhtimalli Olayları Anlatarak Şaşırma Kotamızı Dolduran 15 Kişi
Başlarına Gelen Milyonda Bir İhtimalli Olayları Anlatarak Şaşırma Kotamızı Dolduran 15 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/michaelabram...
Herkesin hayatında karşılaşabileceği ve aklını başından alabilecek olaylar vardır, çünkü bunların gerçekleşme ihtimali milyonda birdir. Bu nadir anıları yakalamak, yaşamın özündeki özel anları keşfetmek demektir. Başına bu olaylardan gelen kişilerin samimi paylaşımlarını listeledik. İşte o inanılmaz olaylar:
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1- "Her iki fallop tüpümü de tamamen ve başarılı bir şekilde aldırdım ve dokuz ay sonra doğal yollarla hamile kaldım."
2- "Babamla çok dart oynardık ve bir gün ne kadar geriden tahtaya bir tane saplayabileceğimi görmeye karar verdim."
3- "İlk arabamı üniversiteye gittiğim şehirdeki ikinci el bir araba galerisinden aldım. O zamanlar benim için harika bir arabaydı, çünkü tek ihtiyacım olan beni A noktasından B noktasına götürecek bir şeydi."
4- "Ailemdeki dört çocuktan üçünün doğum tarihi aynı ay ve gün, sadece yılları farklı (Örn. 3 Mayıs 1998, 3 Mayıs 2001 ve 3 Mayıs 2008)."
5- "Yerel barımdaki bir çekiliş sırasında, büyük ödül olan televizyon için bilet seçmem teklif edildi."
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6- "Lisedeyken bir gece rüyamda büyükannemin vefat ettiğini gördüm."
7- "Bir markette alışveriş yapıyordum ve dahili telefondan bir piyango duyurusu yaptılar. Yapmanız gereken tek şey, mağazanın etrafında yerde rastgele numaralandırılmış bir etiket bulmak ve üzerine basmaktı."
8- "Teyzem ilk kocasından boşandıktan sonra 15 yıl boyunca evlilik soyadını kullandı. Çocukları okuldayken onlarla aynı soyadını taşımanın daha kolay olacağını düşündü."
9- "İlk trafik kazamda kırmızı Corvette kullanan bir kadın tarafından arkadan çarpılmıştım."
10- "Arı sokmalarına karşı anafilaktik alerjik reaksiyonlarım var, bu yüzden her hafta arılara karşı daha az alerjik olacağım umuduyla seyreltilmiş arı zehri iğneleri oluyordum."
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11- "Dışarıda asansör bekliyordum ve yüzümün yan tarafına bir şeyin çarptığını hissettim. "
12- "Yaklaşık 500 kişilik küçük bir kasabadanım. Geçen yıl ailemle birlikte başkente gitmiştik ve oteldeki garsonumuz bilin bakalım kimdi?"
13- "Bir keresinde bir restorana girip kahve sipariş ettim ve ekranda bir yıl boyunca bedava kahve kazanmak için katılmak isteyip istemediğim soruldu"
14- "Bir keresinde eşim hasta oldu. Sonunda hastaneye yatırıldı çünkü neyin yanlış olduğunu anlayamıyorlardı ve bir şey yiyip içemiyordu."
15- "Bir keresinde eşimle İtalya'ya gittik."
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