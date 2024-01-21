Başlarına Gelen Milyonda Bir İhtimalli Olayları Anlatarak Şaşırma Kotamızı Dolduran 15 Kişi

'Sonra gerçek hayatta, gece 1 gibi çalan ev telefonuyla aniden bu rüyadan uyandım. Annem, babam ve kardeşlerim de uyuyordu, bu yüzden telesekreter açtı. Arayan büyükbabamdı ve bir yandan ağlıyor bir yandan da 'Uyanmıyor!' diyordu. Uyanmıyor, lütfen beni ara! Sanırım o sırada annem açtı. Her neyse, büyükannemin ciddi bir sağlık sorunu olduğu ve ölümden birkaç santim uzakta olduğu ortaya çıktı. Neyse ki iyileşti ve birkaç on yıl daha yaşamaya devam etti.'