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Başlarına Gelen Milyonda Bir İhtimalli Olayları Anlatarak Şaşırma Kotamızı Dolduran 15 Kişi

Başlarına Gelen Milyonda Bir İhtimalli Olayları Anlatarak Şaşırma Kotamızı Dolduran 15 Kişi

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 09:01

Herkesin hayatında karşılaşabileceği ve aklını başından alabilecek olaylar vardır, çünkü bunların gerçekleşme ihtimali milyonda birdir. Bu nadir anıları yakalamak, yaşamın özündeki özel anları keşfetmek demektir. Başına bu olaylardan gelen kişilerin samimi paylaşımlarını listeledik. İşte o inanılmaz olaylar:

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/michaelabram...
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1- "Her iki fallop tüpümü de tamamen ve başarılı bir şekilde aldırdım ve dokuz ay sonra doğal yollarla hamile kaldım."

1- "Her iki fallop tüpümü de tamamen ve başarılı bir şekilde aldırdım ve dokuz ay sonra doğal yollarla hamile kaldım."

'Tüplere bakmak için ultrasona girdim ve kesinlikle tüpler yoktu. Sağlıklı bir kız bebek sahibi oldum ama yine de bu imkansızdı.'

2- "Babamla çok dart oynardık ve bir gün ne kadar geriden tahtaya bir tane saplayabileceğimi görmeye karar verdim."

2- "Babamla çok dart oynardık ve bir gün ne kadar geriden tahtaya bir tane saplayabileceğimi görmeye karar verdim."

'Demek istediğim, eğer sadece hedefi 25 metreden falan vursaydım, sorun yoktu. Bununla kalmadım , aynı zamanda puanlarımı incelemeye gittiğimde havada uçan bir sineği de tahtaya sapladığımı fark ettim.'

3- "İlk arabamı üniversiteye gittiğim şehirdeki ikinci el bir araba galerisinden aldım. O zamanlar benim için harika bir arabaydı, çünkü tek ihtiyacım olan beni A noktasından B noktasına götürecek bir şeydi."

3- "İlk arabamı üniversiteye gittiğim şehirdeki ikinci el bir araba galerisinden aldım. O zamanlar benim için harika bir arabaydı, çünkü tek ihtiyacım olan beni A noktasından B noktasına götürecek bir şeydi."

'Satın aldıktan sonra bir gün arabayı temizlerken, koltuk minderlerinin arasına sıkıştırılmış, üzerinde ailemin adının yazılı olduğu bir kağıt parçası buldum. Meğer ben bebekken yeni aldıkları ve ben 5 yaşına gelene kadar kullandıkları arabaymış.'

4- "Ailemdeki dört çocuktan üçünün doğum tarihi aynı ay ve gün, sadece yılları farklı (Örn. 3 Mayıs 1998, 3 Mayıs 2001 ve 3 Mayıs 2008)."

4- "Ailemdeki dört çocuktan üçünün doğum tarihi aynı ay ve gün, sadece yılları farklı (Örn. 3 Mayıs 1998, 3 Mayıs 2001 ve 3 Mayıs 2008)."

'Ayrıca, hepimiz beklenenden erken doğduk ve annemin bu işte parmağı yoktu, bu yüzden üçümüzün aynı doğum gününe sahip olması planlanmamıştı.'

5- "Yerel barımdaki bir çekiliş sırasında, büyük ödül olan televizyon için bilet seçmem teklif edildi."

5- "Yerel barımdaki bir çekiliş sırasında, büyük ödül olan televizyon için bilet seçmem teklif edildi."

'Kazanan bileti seçtim. İnsanlar çok kızdı, şike olduğunu düşündüler ama tamamen yasaldı.'

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6- "Lisedeyken bir gece rüyamda büyükannemin vefat ettiğini gördüm."

6- "Lisedeyken bir gece rüyamda büyükannemin vefat ettiğini gördüm."

'Sonra gerçek hayatta, gece 1 gibi çalan ev telefonuyla aniden bu rüyadan uyandım. Annem, babam ve kardeşlerim de uyuyordu, bu yüzden telesekreter açtı. Arayan büyükbabamdı ve bir yandan ağlıyor bir yandan da 'Uyanmıyor!' diyordu. Uyanmıyor, lütfen beni ara! Sanırım o sırada annem açtı. Her neyse, büyükannemin ciddi bir sağlık sorunu olduğu ve ölümden birkaç santim uzakta olduğu ortaya çıktı. Neyse ki iyileşti ve birkaç on yıl daha yaşamaya devam etti.'

7- "Bir markette alışveriş yapıyordum ve dahili telefondan bir piyango duyurusu yaptılar. Yapmanız gereken tek şey, mağazanın etrafında yerde rastgele numaralandırılmış bir etiket bulmak ve üzerine basmaktı."

7- "Bir markette alışveriş yapıyordum ve dahili telefondan bir piyango duyurusu yaptılar. Yapmanız gereken tek şey, mağazanın etrafında yerde rastgele numaralandırılmış bir etiket bulmak ve üzerine basmaktı."

'Eğer o numara seçilirse, kazanıyordunuz. Hemen yanımdaki numaraya bastım ve o numara seçildi. Bir pasta kazandım!'

8- "Teyzem ilk kocasından boşandıktan sonra 15 yıl boyunca evlilik soyadını kullandı. Çocukları okuldayken onlarla aynı soyadını taşımanın daha kolay olacağını düşündü."

8- "Teyzem ilk kocasından boşandıktan sonra 15 yıl boyunca evlilik soyadını kullandı. Çocukları okuldayken onlarla aynı soyadını taşımanın daha kolay olacağını düşündü."

'Soyadını sonrasında değiştirdi ve değiştirdikten bir yıl sonra, tesadüfen ilk kocasıyla aynı soyadına sahip bir adamla çıkmaya başladı. Şimdi evliler ve onun soyadını aldı, böylece çocukları ve torunlarıyla aynı soyadına sahip oldu.'

9- "İlk trafik kazamda kırmızı Corvette kullanan bir kadın tarafından arkadan çarpılmıştım."

9- "İlk trafik kazamda kırmızı Corvette kullanan bir kadın tarafından arkadan çarpılmıştım."

'Bir yıl sonra, okuldan eve dönerken trafikten kaçınmak için kaza yaptığım kavşaktan geçen alternatif bir rota kullanmaya son anda karar verdim. Yine kırmızı bir Corvette bana çarptı. Artık kazalarımın yıldönümlerinde o kavşaktan geçmemeye çalışıyorum.'

10- "Arı sokmalarına karşı anafilaktik alerjik reaksiyonlarım var, bu yüzden her hafta arılara karşı daha az alerjik olacağım umuduyla seyreltilmiş arı zehri iğneleri oluyordum."

10- "Arı sokmalarına karşı anafilaktik alerjik reaksiyonlarım var, bu yüzden her hafta arılara karşı daha az alerjik olacağım umuduyla seyreltilmiş arı zehri iğneleri oluyordum."

'Doktorun muayenehanesinde gerçek bir arı tarafından sokuldum. Korkunç bir piyango kazanmak gibi ama bir reaksiyon göstermemiştim!'

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11- "Dışarıda asansör bekliyordum ve yüzümün yan tarafına bir şeyin çarptığını hissettim. "

11- "Dışarıda asansör bekliyordum ve yüzümün yan tarafına bir şeyin çarptığını hissettim. "

'Birkaç saniye sonra kulak kanalımın içinde bir böcek hissettim. Bir güve doğrudan kulağımın içine girmişti.'

12- "Yaklaşık 500 kişilik küçük bir kasabadanım. Geçen yıl ailemle birlikte başkente gitmiştik ve oteldeki garsonumuz bilin bakalım kimdi?"

12- "Yaklaşık 500 kişilik küçük bir kasabadanım. Geçen yıl ailemle birlikte başkente gitmiştik ve oteldeki garsonumuz bilin bakalım kimdi?"

'Bizim kasabadan, tabii ki tanıdığımız bir kız. Bunun olma ihtimali çok düşük olmalı.'

13- "Bir keresinde bir restorana girip kahve sipariş ettim ve ekranda bir yıl boyunca bedava kahve kazanmak için katılmak isteyip istemediğim soruldu"

13- "Bir keresinde bir restorana girip kahve sipariş ettim ve ekranda bir yıl boyunca bedava kahve kazanmak için katılmak isteyip istemediğim soruldu"

'Ben de tabii ki dedim çünkü bu benim başıma asla gelmeyecekti. Birkaç ay sonra, bir yıl boyunca bedava kahve kazandığımı ve kazanan beş kişiden biri olduğumu söyleyen bir e-posta aldım.'

14- "Bir keresinde eşim hasta oldu. Sonunda hastaneye yatırıldı çünkü neyin yanlış olduğunu anlayamıyorlardı ve bir şey yiyip içemiyordu."

14- "Bir keresinde eşim hasta oldu. Sonunda hastaneye yatırıldı çünkü neyin yanlış olduğunu anlayamıyorlardı ve bir şey yiyip içemiyordu."

'O gece çocuklarımla bir dizi izlemeye karar verdik. Dizide aynı eşimin hastalığına benzer bir hastalıkla mücadele ediyorlardı. Hastaneye bildirme kararı aldım ve hastalık gerçekten de oydu. Çok mutlu olduk.'

15- "Bir keresinde eşimle İtalya'ya gittik."

15- "Bir keresinde eşimle İtalya'ya gittik."

'İtalyanca bilmediğimiz için İngilizce konuşuyorduk. Oradakiler İngilizce de bilmediklerinden oldukça zorlandık. Ancak sonradan öğrendik ki o mahallede neredeyse herkes Türkiye'den geliyormuş. Türkçe iletişim kurduk.'

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