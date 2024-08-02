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Başkanlıktan Açıklama Geldi: İçişleri Bakanının Evinde Yabancılar Adına İkamet İzni Çıktı

Başkanlıktan Açıklama Geldi: İçişleri Bakanının Evinde Yabancılar Adına İkamet İzni Çıktı

Ali Yerlikaya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.08.2024 - 12:29

Ankara’da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın oturduğu evde yabancılar adına verilmiş ikamet izni olduğu ortaya çıktı. Bir bekçinin izin kontrolü için gitmesiyle ortaya çıkan skandal sonrasında soruşturma başlatıldı. Bakanlık da konuyla ilgili açıklamada bulundu.

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Türkiye’de bulunan 2 Kırgız öğrencinin, geçici ikamet belgesi almak için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın adresini kullandığı ve Göç İdaresi Başkanlığı tarafından onay aldığı ortaya çıktı.

Türkiye’de bulunan 2 Kırgız öğrencinin, geçici ikamet belgesi almak için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın adresini kullandığı ve Göç İdaresi Başkanlığı tarafından onay aldığı ortaya çıktı.

Kaynak

Skandal olay, elindeki listeyi kontrol etmek için giden bekçi sayesinde ortaya çıktı.

Skandal olay, elindeki listeyi kontrol etmek için giden bekçi sayesinde ortaya çıktı.

Ayrıca bekçinin, İçişleri Bakanlığı’na gelip adres kontrolü yaptığı sırada bakanın korumaları tarafından alıkonulduğu da iddia edildi.

Ayrıca bekçinin, İçişleri Bakanlığı’na gelip adres kontrolü yaptığı sırada bakanın korumaları tarafından alıkonulduğu da iddia edildi.

Göç İdaresi Başkanlığı da konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Göç İdaresi Başkanlığı da konu ile ilgili açıklamada bulundu.

”9 Mayıs 2024'te yanlış adres beyanıyla ilgili durum Göç İdaresi Başkanlığımızca tespit edilmiş olup konuya ilişkin 10 Mayıs 2024'te mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Mülkiye müfettişinin ilk tespitleri doğrultusunda N.N. ve A.H. adlı 2 öğrencinin askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.”

”9 Mayıs 2024'te yanlış adres beyanıyla ilgili durum Göç İdaresi Başkanlığımızca tespit edilmiş olup konuya ilişkin 10 Mayıs 2024'te mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Mülkiye müfettişinin ilk tespitleri doğrultusunda N.N. ve A.H. adlı 2 öğrencinin askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.”

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