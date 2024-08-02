Başkanlıktan Açıklama Geldi: İçişleri Bakanının Evinde Yabancılar Adına İkamet İzni Çıktı

Ankara’da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın oturduğu evde yabancılar adına verilmiş ikamet izni olduğu ortaya çıktı. Bir bekçinin izin kontrolü için gitmesiyle ortaya çıkan skandal sonrasında soruşturma başlatıldı. Bakanlık da konuyla ilgili açıklamada bulundu.