Başkanlıktan Açıklama Geldi: İçişleri Bakanının Evinde Yabancılar Adına İkamet İzni Çıktı
Başkanlıktan Açıklama Geldi: İçişleri Bakanının Evinde Yabancılar Adına İkamet İzni Çıktı
Ankara’da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın oturduğu evde yabancılar adına verilmiş ikamet izni olduğu ortaya çıktı. Bir bekçinin izin kontrolü için gitmesiyle ortaya çıkan skandal sonrasında soruşturma başlatıldı. Bakanlık da konuyla ilgili açıklamada bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de bulunan 2 Kırgız öğrencinin, geçici ikamet belgesi almak için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın adresini kullandığı ve Göç İdaresi Başkanlığı tarafından onay aldığı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Skandal olay, elindeki listeyi kontrol etmek için giden bekçi sayesinde ortaya çıktı.
Ayrıca bekçinin, İçişleri Bakanlığı’na gelip adres kontrolü yaptığı sırada bakanın korumaları tarafından alıkonulduğu da iddia edildi.
Göç İdaresi Başkanlığı da konu ile ilgili açıklamada bulundu.
”9 Mayıs 2024'te yanlış adres beyanıyla ilgili durum Göç İdaresi Başkanlığımızca tespit edilmiş olup konuya ilişkin 10 Mayıs 2024'te mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Mülkiye müfettişinin ilk tespitleri doğrultusunda N.N. ve A.H. adlı 2 öğrencinin askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın