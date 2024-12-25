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Başkalarının Çocuk Bakımı Konusunda Sana Söylediğinde Kulak Asmaman Gereken 11 Şey

etiket Başkalarının Çocuk Bakımı Konusunda Sana Söylediğinde Kulak Asmaman Gereken 11 Şey

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
25.12.2024 - 16:01

Çocuk bakımı söz konusu olduğunda herkesin bir fikri var, değil mi? Hele ki sen yeni anne ya da baba olmuşsan… Bir anda etrafındaki herkes uzman kesilir! Anneanne, komşu, sosyal medya influencer'ı, hatta marketteki kasiyer bile “Şöyle yapmalısın, böyle yapmamalısın” diye tavsiyeler yağdırır. Kimi iyi niyetle söyler, kimiyse “Ben daha iyi bilirim” edasıyla… Ama hepsine kulak asmak zorunda mısın? Tabii ki hayır! Çünkü her çocuk farklıdır ve en iyi annelik ya da babalık, senin içinden gelen o muhteşem sezgiyle yapılır. 

Şimdi gel, başkalarının söylediklerinde aslında hiç de dikkate almaman gereken o meşhur tavsiyelere bir bakalım! 😎

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1. Kucağına çok alma, alışır!

Ah, bu klasik cümleyi duymayan var mı? Henüz bebeğin birkaç günlükken bile biri mutlaka kulağına fısıldar: “Sakın kucağa alışmasın!” Kucağa alışan bebeğin, bir daha asla inmek istemeyeceği gibi yanlış bir düşünce var. Peki gerçek ne? Bebeklerin kucağa alınmaya, sarılmaya, şefkatle kucaklanmaya ihtiyacı var! Çünkü o kucak, onun dünyadaki en güvenli yeri.

Ayrıca yapılan birçok araştırma gösteriyor ki bebekler, ne kadar çok sevgi görürse o kadar sağlıklı bir duygusal gelişim yaşıyor. O yüzden bırak kucağına alışsın! Senin kolların onun en güvenli limanı. 💖

2. Ağlat, ciğerleri güçlensin.

Bu eski bir efsaneden ibaret! Bebek ağladığında aslında sana bir şey anlatmaya çalışıyor: “Acıktım, üşüdüm ya da sadece biraz ilgiye ihtiyacım var.” Ağlamasını görmezden gelmek mi? Olmaz! O küçücük bedeniyle sana güvenmeye çalışıyor. Ağlatmak yerine sarıl, konuş ve rahatlat. Çünkü ciğerden önce sevgiyle güçlenen bir kalbe ihtiyacı var.

3. Anne sütü yetmiyor, mama ver!

Her annenin sütü farklıdır ve bu konuda herkesin fikri olsa da senin bedenin ne yapması gerektiğini biliyor. Bazen “Yetmiyor” diyenlere kulak asmadan bebeğini emzirmeye devam etmelisin. Emzirme sürecinde yaşayabileceğin iniş çıkışlar gayet normal. Unutma, her anne ve bebek farklı, ve bu süreci birlikte keşfedeceksiniz.

4. Bebek bu kadar uyur mu? Kesin bir şey var!

Evet, bazı bebekler çok uyur, bazıları az. Ama bu bir problem değil! Bebeğin, büyümesi ve gelişmesi için uykuya ihtiyaç duyar. Ayrıca, her uyku düzeni de farklı. Etrafında uyku uzmanı kesilenlere çok kulak asma. Bebeğin mutlu ve sağlıklı mı? O zaman her şey yolunda! Rahatla ve uyuduğu anların tadını çıkar. Bir kahve yap mesela. ☕

5. Ellerinle yemek yedirme, kaşık kullanmaya alışmalı!

Bebeklerin dünyayı keşfetme yolu dokunmak ve hissetmek. Ellerini kullanarak yemek yemesi aslında onun gelişimi için harika bir şey! Bu, hem motor becerilerini geliştirir hem de yemekle arasındaki ilişkiyi daha keyifli hale getirir. Kaşık kullanmaya da zamanı geldiğinde zaten alışır. Şimdilik bırak, tadını çıkararak yesin.

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6. O kadar oyuncak alıyorsun, şımartıyorsun!

Hayır, oyuncaklar çocuğunu şımartmaz. Aksine, oyun ve oyuncaklar bebeğin dünyayı keşfetmesine yardımcı olur. Zeka gelişimini destekler, hayal gücünü geliştirir ve eğlendirir. Evet, belki her oyuncak gerekli değil ama bazılarını da hak etmiyor mu? Şımartmak değil, onun gelişimine katkıda bulunmak!

7. Bu yaşta tablete alışırsa vay haline!

7. Bu yaşta tablete alışırsa vay haline!

Evet, teknoloji konusunda dikkatli olmak lazım ama tamamen yasaklamak da çözüm değil. Kontrollü ve sınırlı bir şekilde teknolojiyle tanışması, günümüz dünyasında bir ihtiyaç. Önemli olan dengeyi bulmak. Tabletten kısa bir süre eğitici bir video izlemesi, çocuğunu kötü bir birey yapmaz. Endişe etme, sen iyi bir ebeveynsin!

8. Kendi haline bırak, düşsün kalksın!

Tabii ki çocuğunun deneyerek öğrenmesi önemli ama bu demek değil ki tamamen yalnız bırakmalısın. Düşmesin diye elinden tutman, ona her zaman destek olacağın mesajını verir. Evet, bazen denesin ama her zaman güvenli bir alan oluştur. Çünkü senin rehberliğin, onun yolunu aydınlatacak.

9. Gece beslemeyi hemen kes, alışmasın!

9. Gece beslemeyi hemen kes, alışmasın!

Bebeklerin gece acıkması son derece normaldir. Özellikle ilk birkaç ayda bu çok yaygın. Her bebeğin farklı bir biyolojik saati var ve gece beslenmesi de bunun bir parçası olabilir. Sabırlı ol ve başkalarının “Artık kes” tavsiyesine hemen uymak zorunda değilsin. Zamanla, kendiliğinden gece uykusu düzene girecek.

10. Bebek ağladığında hemen yanına gitme, seni parmağında oynatır.

Bu en sık duyulan tavsiyelerden biri. Ama bebekler seni manipüle etmez; sadece ihtiyaçlarını dile getirir. Ağladığında yanına gitmen, ona “Ben buradayım ve seni önemsiyorum” mesajı verir. Bu da aranızdaki güven bağını güçlendirir. Parmak meselesine gelince… Bırak, seni biraz da oynatsın, fena mı?

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11. Artık kendine zaman ayır, hep bebekle ilgileniyorsun!

Evet, ebeveynlik yorucu ama başkalarının bu tarz baskılarına da gerek yok. Bebeğinle geçirdiğin zaman, sadece onun değil senin için de değerli. Kendine zaman ayırmak elbette önemli ama bu zamanı nasıl kullanacağın tamamen sana kalmış. Bebeğinle geçen o anların tadını çıkar ve kimsenin seni suçlu hissettirmesine izin verme.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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