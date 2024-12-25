Başkalarının Çocuk Bakımı Konusunda Sana Söylediğinde Kulak Asmaman Gereken 11 Şey
Başkalarının Çocuk Bakımı Konusunda Sana Söylediğinde Kulak Asmaman Gereken 11 Şey
Çocuk bakımı söz konusu olduğunda herkesin bir fikri var, değil mi? Hele ki sen yeni anne ya da baba olmuşsan… Bir anda etrafındaki herkes uzman kesilir! Anneanne, komşu, sosyal medya influencer'ı, hatta marketteki kasiyer bile “Şöyle yapmalısın, böyle yapmamalısın” diye tavsiyeler yağdırır. Kimi iyi niyetle söyler, kimiyse “Ben daha iyi bilirim” edasıyla… Ama hepsine kulak asmak zorunda mısın? Tabii ki hayır! Çünkü her çocuk farklıdır ve en iyi annelik ya da babalık, senin içinden gelen o muhteşem sezgiyle yapılır.
Şimdi gel, başkalarının söylediklerinde aslında hiç de dikkate almaman gereken o meşhur tavsiyelere bir bakalım! 😎
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1. Kucağına çok alma, alışır!
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2. Ağlat, ciğerleri güçlensin.
3. Anne sütü yetmiyor, mama ver!
4. Bebek bu kadar uyur mu? Kesin bir şey var!
5. Ellerinle yemek yedirme, kaşık kullanmaya alışmalı!
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6. O kadar oyuncak alıyorsun, şımartıyorsun!
7. Bu yaşta tablete alışırsa vay haline!
8. Kendi haline bırak, düşsün kalksın!
9. Gece beslemeyi hemen kes, alışmasın!
10. Bebek ağladığında hemen yanına gitme, seni parmağında oynatır.
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11. Artık kendine zaman ayır, hep bebekle ilgileniyorsun!
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