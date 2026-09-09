Basit Matematik Genel Kültür Testinde 13/13 Yapabilecek misin?

Matematik denince aklına karmaşık denklemler, uzun işlemler ve okulda çözmeye çalıştığın problemler geliyorsa biraz yanılıyorsun. Çünkü günlük hayatta kullandığımız pek çok bilgi aslında temel matematiğe dayanıyor. Yüzdeler, kesirler, asal sayılar, ortalamalar, saat hesapları ve basit işlemler... Hepsi farkında olmadan hayatımızın içinde.

Peki gerçekten temel matematiğe ne kadar hakimsin?