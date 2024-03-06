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Başaranlar Buraya! Kendini Şımartabileceğin 10 Yaratıcı Yol

etiket Başaranlar Buraya! Kendini Şımartabileceğin 10 Yaratıcı Yol

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 21:17

Hayat kısa ve kuşlar uçuyor! Kendini hayatın kaosundan kurtarmanın pek çok yolu var. İşte kendini şımartabileceğin yaratıcı yöntemler...

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1. Eğlenceli hobiler edinebilirsin.

Resim yapmak, enstrüman çalmak, yazı yazmak gibi yeni bir hobi edinerek kendini ifade etmeyi deneyebilirsin. Hem de sosyalleşebilirsin. Hepsi aynı anda!

2. Kendine özel bir spa deneyimi hazırlayabilirsin.

2. Kendine özel bir spa deneyimi hazırlayabilirsin.

Evde kendine özel bir spa günü düzenleyerek rahatlamak için banyo köpüğü, maske ve güzel bir müzik seçebilirsin.

3. Kendi kendine yemek yapıp şahane bir sofra kurabilirsin.

Hep başkasına hazırlayacak değiliz ya! Lezzetli bir yemek hazırlayıp şık bir sofra kurarak kendini ödüllendirebilirsin. Kendin ile date çıkmak diyebiliriz bunun için.

4. Doğada zaman geçirebilirsin.

Doğada yürüyüş yapmak, piknik yapmak veya kamp kurmak gibi aktivitelerle ruhunu besleyebilirsin. Doğanın düzeltemeyeceği şey yok.

5. Müze gezip sanat eserlerini inceleyebilirsin.

Müze veya galeri ziyareti yaparak sanat eserlerini inceleyebilir ve ruhunu beslerken bir tarafta da genel kültürünü genişletirsin. Yeni insanlar tanımak da cabası olur.

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6. Kitap okuyarak bilmediğin dünyalara adım atabilirsin.

Yeni bir kitap alıp, sakin bir ortamda keyifli bir okuma saatine kendini adamak da şımartıcı olabilir. Klasik deyip geçme! Yeni dünyalar, yeni ufuklar...

7. Yaratıcı etkinliklere katılmayı deneyebilirsin.

7. Yaratıcı etkinliklere katılmayı deneyebilirsin.

Resim atölyeleri, dans dersleri, şiir okumaları, cosplay gibi yaratıcı etkinliklere katılarak yeni şeyler denemelisin.

8. Kendine özel bir gün ayarlayabilirsin.

8. Kendine özel bir gün ayarlayabilirsin.

Kendine bir gün ayırarak istediğin her şeyi yapabilirsin. Bu günü tamamen kendine ayırırsan en güzel hediyelerden biri vermiş olacaksın. Sen buna değersin!

9. Yaratıcılığını kullanarak yeni bir proje başlatabilirsin.

Kendi yeteneklerini kullanarak bir proje başlatmak ve bu projeye zaman ayırmak seni motive edecektir.

10. Müzikle şahane bir terapi yapabilirsin.

Müziğin derman olmadığı hiçbir şey olamaz. Sevdiğin müzikleri dinleyerek dans etmek veya sadece dinlemek ruhunu dinlendirir.

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