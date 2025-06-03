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Ulaş Tuna Astepe Kimdir, Kaç Yaşında? Ulaş Tuna Astepe Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Ulaş Tuna Astepe Kimdir, Kaç Yaşında? Ulaş Tuna Astepe Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.06.2025 - 17:59

Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından Ulaş Tuna Astepe, hem karizması hem de başarılı performanslarıyla adından söz ettiriyor. “Sen Anlat Karadeniz” dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Astepe’nin oyunculuğa nasıl başladığı ve özel hayatı da bir o kadar ilgi çekici. Peki kimdir bu Ulaş Tuna Astepe? Kaç yaşında, nereli, hangi projelerde yer aldı, ödül aldı mı? 

Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe’nin kariyer başlangıcından özel hayatına kadar tüm detaylar haberimizde!

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Ulaş Tuna Astepe Kimdir?

Ulaş Tuna Astepe Kimdir?

Ulaş Tuna Astepe, tiyatro kökenli bir oyuncu olarak hayatımıza girdi. Sahnede başlayan serüvenini ekranlara taşıyan Astepe, zamanla televizyon dizilerinin aranan yüzlerinden biri haline geldi. Yakışıklılığıyla dikkat çeken oyuncu, her rolünde farklı bir karaktere bürünmeyi başaran nadir isimlerden. İstanbul’da dünyaya gelen Astepe, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Tiyatro eğitimi aldı.

Ulaş Tuna Astepe Kaç Yaşında?

1 Mayıs 1988 doğumlu olan Ulaş Tuna Astepe, şu an 37 yaşında. 

Ulaş Tuna Astepe Nereli?

Ulaş Tuna Astepe, Kocaeli İzmit doğumlu, ancak İstanbul’da büyüdü ve eğitimini de burada tamamladı.

Ulaş Tuna Astepe Kariyer Başlangıcı

Ulaş Tuna Astepe Kariyer Başlangıcı

Oyunculuk kariyerine tiyatroyla başlayan Astepe, sahnede edindiği disiplini ekranlara başarıyla taşıdı. İlk profesyonel deneyimini 2012 yılında “Karadayı” dizisinde canlandırdığı Orhan karakteriyle yaşadı. Ardından “Analar ve Anneler” dizisinde canlandırdığı Mustafa karakteriyle dikkat çekti. Gerçek çıkışını ise ATV’de yayınlanan ve sosyal etkisi büyük olan “Sen Anlat Karadeniz” dizisindeki Tahir rolüyle yaptı.

Ulaş Tuna Astepe Özel Hayatı

Ulaş Tuna Astepe Özel Hayatı

Ulaş Tuna Astepe’nin özel hayatı da en az kariyeri kadar merak konusu. Oyuncunun adı bir dönem Öykü Karayel ile anıldı. Hazal Subaşı ile de bir ilişkisi oldu. Son olarak Cansu Baydar ile aşk yaşadı.

Ulaş Tuna Astepe Güncel Projeleri

Ulaş Tuna Astepe Güncel Projeleri

Ulaş Tuna Astepe şu sıralar NOW TV'de yayınlanan Çift Kişilik Oda dizisinde başrol oynuyor.

Ulaş Tuna Astepe'nin Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Ulaş Tuna Astepe'nin Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • Çift Kişilik Oda (dizi) 2025

  • İlk ve Son 2025

  • Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı (dizi) 2021-2022 – Hızır Reis / Barbaros Hayreddin

  • Sen Anlat Karadeniz (dizi) – 2018

  • Rüya (dizi) – 2017

  • Körfez (sinema filmi) – 2016

  • Balık Havuzu (kısa film) – 2015

  • Analar ve Anneler (dizi) – 2015

  • Zayiat (kısa film) – 2013

  • Meşakkat ve Karısı (kısa film) – 2013

  • Babamın Cesetleri (tiyatro oyunu) – 2013

  • Karadayı (dizi) – 2012

  • Cam Yapraklar (tiyatro oyunu) – 2012

  • Bayrak (tiyatro oyunu) – 2011

  • Üniversiteli (kısa film) – 2010

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Ulaş Tuna Astepe Ödülleri ve Adaylıkları

Ulaş Tuna Astepe Ödülleri ve Adaylıkları

2019 – En İyi Erkek Oyuncu (Aday – Sen Anlat Karadeniz)

2022 – En İyi Dizi Oyuncusu (Kazandı – Barbaroslar)

2018 – İnternet Medyası Ödülleri – En İyi Dizi Çifti (İrem Helvacıoğlu ile birlikte)

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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