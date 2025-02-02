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Bana Hatanı Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim

etiket Bana Hatanı Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı - Onedio Üyesi
02.02.2025 - 09:01

Öğrenmek neden bu kadar zor? Yeni bir şey öğrenmek hepimiz için zorlu bir süreç olabilir. Ancak bu zorlukların kaynağını doğru analiz ediyor muyuz? Öğrenim sürecinde neyi değiştirmek gerekiyor?

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Bilgi yüklemek mi, bilgiyi kullanmak mı?

Eğitimde başarı, ne kadar bilgi verdiğimizden çok, bu bilginin ne kadar etkili kullanıldığı ile ölçülmeli. 2014 yılında Singapur’un “Less is More” prensibini benimsemek, daha derin ve kalıcı öğrenmenin kapılarını aralayabilir.

Hatalar: öğrenmenin gizli kahramanları

“Kirlenmek güzeldir” sadece bir reklam sloganı değil, aynı zamanda öğrenmenin özü! Hata yapma özgürlüğü, öğrenme süreçlerinin olmazsa olmaz bir parçasıdır.

Eğitimin sınıf dışına taşması

Öğrenme, sadece dört duvar arasında kalmamalı. Hayatın her anında ve her alanında devam eden bir süreç olarak görüldüğünde, çok daha etkili hale gelebilir.

Doğru sorular, doğru sonuçlar

Eğitimde gerçek değişim, doğru soruları sorabilmekten geçer. Yaratıcılık ve yenilikçi bakış açıları, öğretim yaklaşımlarımızı dönüştürmek için en önemli araçlarımızdır. Bir hata yaptınız ve bu hata size beklenmedik bir ders mi verdi? Her hata, bir öğrenme fırsatıdır. Hata yaparak öğrendiklerimizi nasıl daha etkili bir şekilde hayatımıza entegre edebiliriz?

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Onedio Üyesi
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