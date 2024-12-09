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Balkanların En Büyük Kayak ve Kış Turizm Merkezinde Kayak Keyfine Hazır Olun: Jahorina Kayak Turu

etiket Balkanların En Büyük Kayak ve Kış Turizm Merkezinde Kayak Keyfine Hazır Olun: Jahorina Kayak Turu

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 10:16

Kış geldiyse rotamız belli: Soğuklar! Şöyle keyifli bir kayak tatili yapmak, doyasıya kaymak ve soğuğu iliklerinize kadar hissetmek istiyorsanız size yeni rotanızı da söyleyelim. Tabii ki Jahorina! Jahorina kayak turu ile bu kışı unutulmaz kılabilirsiniz, gelin birlikte Jahorina'yı keşfedelim!

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Bosna-Hersek'in Sırp Cumhuriyeti entitesinde Dinar Alpleri'ne bağlı bir dağ olan Jahorina özellikle kayak tesisi ile çok ünlü.

Bosna-Hersek'in Sırp Cumhuriyeti entitesinde Dinar Alpleri'ne bağlı bir dağ olan Jahorina özellikle kayak tesisi ile çok ünlü.

Gerçekten tam bir kış havası yaşayabileceğiniz, eşsiz bir dağ!

Öyle ki 1984 Kış Olimpiyatları da burada yapılmış.

Öyle ki 1984 Kış Olimpiyatları da burada yapılmış.

Hem kaymaya çok elverişli hem de gerçekten vakit geçirmekten keyif alacağınız, kara doyacağınız bir yer Jahorina.

Güzel taraflarından birinin de buraya gelmek için vizeye ihtiyacınızın olmaması.

Güzel taraflarından birinin de buraya gelmek için vizeye ihtiyacınızın olmaması.

Vize istemediği için pasaport ile giriş yapabiliyorsunuz. Bu durum da gerçekten işleri kolaylaştırıyor ve daha keyifli bir hale getiriyor.

20 farklı kayak pisti de bulunuyor, hem yeni başlayanlar hem de tecrübeli kişiler için de ideal pistler var.

20 farklı kayak pisti de bulunuyor, hem yeni başlayanlar hem de tecrübeli kişiler için de ideal pistler var.

12 farklı teleferik de bulunuyor. Bu yüzden istediğiniz yerden istediğiniz gibi kayabilirsiniz. Pist çeşitliliği oldukça önemli.

Peki Jahorina kayak turu nedir ve neleri içinde kapsıyor?

Peki Jahorina kayak turu nedir ve neleri içinde kapsıyor?

Aslında bu tur hem kayak yapmak isteyenler hem de gezmek isteyenler için ideal çünkü rotanız Saraybosna!

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3 gece 4 günlük bu turda Saraybosna'da kalıyor ve kayak için rotanızı Jahorina'ya çeviriyorsunuz.

3 gece 4 günlük bu turda Saraybosna'da kalıyor ve kayak için rotanızı Jahorina'ya çeviriyorsunuz.

Hem şehri hem de dağı keşfetmeniz için de pek çok olanak var aslında. Zaten kayak merkezi ile Saraybosna da oldukça yakın.

İlk gün Saraybosna'ya uçuyor ve gün içerisinde şehirdeki önemli gezilecek yerleri görüyorsunuz.

İlk gün Saraybosna'ya uçuyor ve gün içerisinde şehirdeki önemli gezilecek yerleri görüyorsunuz.

Kurşunlu Medresesi, Kanuni Sultan Süleyman’ ın halasının oğlu Gazi Hüsrev Bey’ in Camisi, Sahat Kula, Katolik katedrali, Ortodoks kiliseleri ve Musevi Sinagogu, müzeler bunlardan birkaçı...

İki ve üçüncü günlerde de kayak için Jahorina'ya gidiyorsunuz.

İki ve üçüncü günlerde de kayak için Jahorina'ya gidiyorsunuz.

Otelde sabah kahvaltısı yaptıktan sonra dilediğiniz gibi kayak yapabilirsiniz. Sonrasında akşam yemeği ve konaklama için ücretsiz transfer ile Saraybosna'daki otelinize geri dönüyorsunuz.

Hem Saraybosna'yı görebileceğiniz hem de dilediğiniz gibi kayabileceğiniz bu tur gerçekten de bu kış için keyifli olabilir.

Hem Saraybosna'yı görebileceğiniz hem de dilediğiniz gibi kayabileceğiniz bu tur gerçekten de bu kış için keyifli olabilir.

3 gece 4 günlük bu turun fiyatı ise iki kişi için 40.000 TL civarında. Tabii ki uçak biletleri ve otelin de bu fiyata dahil odluğunu söyleyelim!

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KeremYPSA

Ben böyle kar güzelliği görmedim Harika ya 😍