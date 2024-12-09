Balkanların En Büyük Kayak ve Kış Turizm Merkezinde Kayak Keyfine Hazır Olun: Jahorina Kayak Turu
Balkanların En Büyük Kayak ve Kış Turizm Merkezinde Kayak Keyfine Hazır Olun: Jahorina Kayak Turu
Kış geldiyse rotamız belli: Soğuklar! Şöyle keyifli bir kayak tatili yapmak, doyasıya kaymak ve soğuğu iliklerinize kadar hissetmek istiyorsanız size yeni rotanızı da söyleyelim. Tabii ki Jahorina! Jahorina kayak turu ile bu kışı unutulmaz kılabilirsiniz, gelin birlikte Jahorina'yı keşfedelim!
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Bosna-Hersek'in Sırp Cumhuriyeti entitesinde Dinar Alpleri'ne bağlı bir dağ olan Jahorina özellikle kayak tesisi ile çok ünlü.
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Öyle ki 1984 Kış Olimpiyatları da burada yapılmış.
Güzel taraflarından birinin de buraya gelmek için vizeye ihtiyacınızın olmaması.
20 farklı kayak pisti de bulunuyor, hem yeni başlayanlar hem de tecrübeli kişiler için de ideal pistler var.
Peki Jahorina kayak turu nedir ve neleri içinde kapsıyor?
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3 gece 4 günlük bu turda Saraybosna'da kalıyor ve kayak için rotanızı Jahorina'ya çeviriyorsunuz.
İlk gün Saraybosna'ya uçuyor ve gün içerisinde şehirdeki önemli gezilecek yerleri görüyorsunuz.
İki ve üçüncü günlerde de kayak için Jahorina'ya gidiyorsunuz.
Hem Saraybosna'yı görebileceğiniz hem de dilediğiniz gibi kayabileceğiniz bu tur gerçekten de bu kış için keyifli olabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Ben böyle kar güzelliği görmedim Harika ya 😍