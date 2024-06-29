Balıkesir’de Hareketli Anlar: Cami Önünde Soyunarak Kendine Zarar Vermeye Çalıştı
Balıkesir’de Hareketli Anlar: Cami Önünde Soyunarak Kendine Zarar Vermeye Çalıştı
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Olay bu sabah saatlerinde Edremit İlçesi Turhanbey Mahallesi Çayiçi Caddesi Mahkeme Cami önünde meydana geldi.
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Uyuşturucu etkisinde olabileceği iddia edilen 20 yaşındaki E.T. isimli genç kadının, kıyafetlerini çıkarıp kendine zarar verdiğini gören çevre sakinleri, durumu hemen polise bildirdi. Kadın polis ekiplerince gerekli işlemlerin yapılması amacıyla polis merkezine teslim edildi. Kadın hakkında "kişilerin huzur ve sükunu bozmaktan" işlem yapıldığı öğrenildi.
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