Balıkesir’de Hareketli Anlar: Cami Önünde Soyunarak Kendine Zarar Vermeye Çalıştı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bu sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Bir kadın, ilçede bulunan Çayiçi Caddesi Mahkeme Cami önünde üstünü çıkararak kendine zarar vermeye çalıştı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı kadın hakkında 'kişilerin huzur ve sükunubu bozmaktan' işlem yapıldı.