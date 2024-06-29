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Balıkesir’de Hareketli Anlar: Cami Önünde Soyunarak Kendine Zarar Vermeye Çalıştı

Balıkesir’de Hareketli Anlar: Cami Önünde Soyunarak Kendine Zarar Vermeye Çalıştı

Balıkesir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.06.2024 - 09:38

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bu sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Bir kadın, ilçede bulunan Çayiçi Caddesi Mahkeme Cami önünde üstünü çıkararak kendine zarar vermeye çalıştı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı kadın hakkında  'kişilerin huzur ve sükunubu bozmaktan' işlem yapıldı.

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Olay bu sabah saatlerinde Edremit İlçesi Turhanbey Mahallesi Çayiçi Caddesi Mahkeme Cami önünde meydana geldi.

Olay bu sabah saatlerinde Edremit İlçesi Turhanbey Mahallesi Çayiçi Caddesi Mahkeme Cami önünde meydana geldi.

Uyuşturucu etkisinde olabileceği iddia edilen 20 yaşındaki E.T. isimli genç kadının, kıyafetlerini çıkarıp kendine zarar verdiğini gören çevre sakinleri, durumu hemen polise bildirdi. Kadın polis ekiplerince gerekli işlemlerin yapılması amacıyla polis merkezine teslim edildi. Kadın hakkında "kişilerin huzur ve sükunu bozmaktan" işlem yapıldığı öğrenildi.

Uyuşturucu etkisinde olabileceği iddia edilen 20 yaşındaki E.T. isimli genç kadının, kıyafetlerini çıkarıp kendine zarar verdiğini gören çevre sakinleri, durumu hemen polise bildirdi. Kadın polis ekiplerince gerekli işlemlerin yapılması amacıyla polis merkezine teslim edildi. Kadın hakkında "kişilerin huzur ve sükunu bozmaktan" işlem yapıldığı öğrenildi.

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