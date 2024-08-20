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Bakan Osman Aşkın Bak Açıkladı: KYK Başvuruları Başladı

Bakan Osman Aşkın Bak Açıkladı: KYK Başvuruları Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 10:36

YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler için yeni bir dönem başlıyor. Yurt başvurusu yapmak isteyen öğrenciler için duyuruyu Osman Aşkın Bak yaptı.

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Üniversite sınavlarının ardından YKS yerleştirme sonuçları da kısa süre önce açıklandı. Öğrencilerin heyecanla beklediği sonuçlar yerini artık "barınma" stresine bıraktı. Gençlik Spor Bakanlığı'nın yurtlarına başvurmak isteyen birçok öğrenci için beklenen duyuru geldi.

Üniversite sınavlarının ardından YKS yerleştirme sonuçları da kısa süre önce açıklandı. Öğrencilerin heyecanla beklediği sonuçlar yerini artık "barınma" stresine bıraktı. Gençlik Spor Bakanlığı'nın yurtlarına başvurmak isteyen birçok öğrenci için beklenen duyuru geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bu sabah sosyal medya hesabından beklenen duyuruyu yaptı. Bak, "Sevgili gençler; GSB Yurtları için başvuru süreci an itibarıyla başladı" diyerek sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bu sabah sosyal medya hesabından beklenen duyuruyu yaptı. Bak, "Sevgili gençler; GSB Yurtları için başvuru süreci an itibarıyla başladı" diyerek sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Yurt başvurularının süresini de açıklayan Bak, 24 Ağustos Cumartesi günü 23.59'a kadar başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağını açıkladı.

Yurt başvurularının süresini de açıklayan Bak, 24 Ağustos Cumartesi günü 23.59'a kadar başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağını açıkladı.

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