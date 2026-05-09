Baharın Müjdecisi Olan Trend Kombinler!

miray soysal - Onedio Üyesi
09.05.2026 - 11:31

Kabul edelim, bu kış sanki hiç bitmeyecekmiş, o kapalı havalar hep bizimle kalacakmış gibi hissettirdi değil mi? Ama sonunda o beklediğimiz an geldi; bahar! Bahar demek yenilenmek, hafiflemek ve enerjimizi dışa vurmak demek. Peki bu güzel enerjiyi sokak stiline nasıl taşıyacağız? 

Gel, seninle içimizi açacak, o harika trend kombinlere bir göz atalım.👇🏻

1. Pastel tonlardaki keten takımlar...

Bahar geldiğinde koyu renklerle vedalaşmak adettendir. Bu sezonun en büyük kurtarıcısı ise kesinlikle tiril tiril keten takımlar. İster lila, ister su yeşili, istersen de bebek mavisi... İçine giyeceğin beyaz basic bir crop ve altına çekeceğin rahat bir beyaz sneaker ile 'Hem çok şığım hem de hiç uğraşmadım' mesajını verebilirsin.

2. Uçuş uçuş desenli elbiseler ve salaş hırka

'Bahar ve çiçek deseni mi? Ne kadar da klişe!' deme lütfen. Klişeler bazen en çok ihtiyacımız olan şeylerdir! Üzerine tam oturmayan, rüzgarda hafifçe havalanan midi boy çiçekli bir elbise giydiğinde hissettiğin o özgürlük hissini düşün. Sabah serinliği için omuzlarına atacağın krem rengi, delikli salaş bir triko hırka ve koluna takacağın hasır bir çanta ile tam bir bahar perisine dönüşebilirsin.

3. Oversize beyaz gömlek ve açık renk denim jean

Bazen en güzel kombin, en sade olandır. Dolabındaki o klasik, bol kesim beyaz gömleği al, kollarını hafifçe kıvır ve açık mavi, rahat kesim bir 'mom jean' içine yarım sok. Boynuna bağlayacağın renkli, ipek bir fular veya takacağın zarif altın rengi kolyelerle bu inanılmaz sade kombini bir anda Paris sokaklarına taşıyabilirsin. Ayakkabı olarak loafer veya renkli bir babet mükemmel bir dokunuş olacaktır.

4. Baharın demirbaşı: klasik trençkot ve çizgili tişört ikilisi

Eğer 'Baharın resmi bir forması olsaydı ne olurdu?' diye sorsalar, cevap kesinlikle trençkot olurdu! Özellikle havanın bir ısınıp bir soğuduğu o kararsız günlerde hayat kurtarır. Klasik bej bir trençkotun içine giyeceğin siyah-beyaz enine çizgili bir tişört ve düz kesim siyah bir pantolonla asla hata yapmazsın.

5. "Denim on Denim" yani kot üstü kot

Kottan vazgeçemeyenler, bu sezon sizin sezonunuz! Eskiden 'İki kot parça aynı anda giyilmez' diye bir kural vardı, hatırlarsın. İşte o kuralı yıkıp atıyoruz. Açık mavi, hafif taşlanmış oversize bir jean ceket ve tam aynı tonda, rahat kesim bir jean pantolonla 90'ların o çabasız, cool havasını yakalayabilirsin.

6. Saten etek ve ince triko kazak

Saten eteklerin o ışıl ışıl, dökümlü duruşuna kim hayır diyebilir? Üstelik bu etekleri sadece gece dışarı çıkarken giyeceğiz diye bir kural da yok. Şampanya, çağla yeşili veya pudra pembesi midi boy bir saten eteği alıyorsun, üzerine dökümlü, delikli ve incecik baharlık bir triko kazak geçiriyorsun. Kazağın bir ucunu eteğin içine hafifçe sokuşturmayı unutma! Altına da temiz bir beyaz sneaker çektin mi, 'Ben buradayım ama hiç kasmadım' kombinin hazır.

7. Maskülen çizgiler, feminen duruş: Kumaş yelek ve dökümlü pantolon kombini

Son dönemlerin açık ara en karizmatik trendlerinden biri bu. Hani şu takım elbiselerin içine giyilen düğmeli kumaş yelekler var ya? İşte onları artık tek başına, bluz niyetine giyiyoruz! Keten karışımlı, toprak veya taş rengi dar kesim bir yeleği, yüksek belli ve dökümlü İspanyol paça bir kumaş pantolonla kombinleyebilirsin.

8. Beli kuşaklı işçi tulumları...

'Bugün ne alt giysem, üstüne ne uydursam?' diye uzun uzun düşünmek istemediğin, ama yine de çok tarz görünmek istediğin o tatlı bahar sabahları için tulumlar adeta bir kurtarıcıdır. Özellikle haki yeşili, kiremit rengi veya taş rengi keten bir tulum... Paçalarını ve kollarını hafifçe kıvır, belindeki kuşağı sımsıkı bağla. Tek parçayla günü kurtarmak işte bu kadar kolay!

9. Son olarak, kırışıksız parçalarla kombininin havasını yükselt!

Bahar kombinlerinde ince gömlekler, keten pantolonlar, uçuş uçuş elbiseler ve hafif ceketler çok güzel duruyor ama bir şartla: kırışıksız ve özenli göründüklerinde. Çünkü en trend parça bile buruşuk durduğunda tüm kombin biraz aceleye gelmiş gibi hissettirebilir.

Tam da bu noktada Philips ütü, bahar hazırlıklarının en pratik yardımcılarından biri oluyor. Evden çıkmadan önce gömleğin yakasını, elbisenin eteğini ya da pantolonun paçasını hızlıca toparlayarak kombine daha temiz, ferah ve şık bir görünüm katabilirsin.

