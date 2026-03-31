Bahar ve Nihal Candan Kardeşlerin Yargılandığı Davada Hapis Kararı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.03.2026 - 14:17

Dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan ve kamuoyunda uzun süredir konuşulan davada karar açıklandı. Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan’ın da yargılandığı dosyada mahkeme hükmünü verdi. Dava kapsamında örgüt liderine yüzlerce yıl hapis cezası verilirken, Bahar Candan hakkında da karar çıktı; Nihal Candan’a ilişkin dosya ise ölümü nedeniyle düşürüldü.

Bir süredir hem magazin hem de adliye gündemini meşgul eden Candan kardeşler dosyasında karar çıktı.

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan’ın da sanıkları arasında yer aldığı dolandırıcılık davasında mahkemenin verdiği karar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, örgüt lideri olduğu öne sürülen Onur Apaydın hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” ile “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından toplam 231 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Aynı dosyada yargılanan Bahar Candan ise “suç örgütüne üye olma” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan örgüt yöneticilerinden biri olduğu iddia edilen İlker Oflu hakkında bazı suçlamalardan beraat ve tahliye kararı çıktı.

Dosyanın en çarpıcı başlıklarından biri ise Nihal Candan’la ilgili oldu. 2025 yılında hayatını kaybeden Candan hakkında açılan davanın, ölümü nedeniyle düşürülmesine karar verildi.

İddianamede ise sanıkların “ucuza araç satışı” vaadiyle vatandaşları “sazan sarmalı” yöntemiyle dolandırdığı öne sürülürken, Candan kardeşlerin tanınırlıkları sayesinde mağdurlar üzerinde etkili oldukları iddiası da yer aldı. Dava süreci boyunca hem verilen ifadeler hem de örgüt yapısına dair detaylar dikkat çekmişti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
