Bağlanma Stiliniz İlişkilerinizi Nasıl Sabote Ediyor?

Bağlanma stilleri, çocukluk döneminde bakım verenle kurulan ilişkiye göre şekilleniyor. 1950’lerde John Bowlby tarafından geliştirilen bağlanma teorisi, güvenli bağ kurmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu ortaya koyuyor. Çocuklukta tutarlı ve güvenli bakım alan kişiler, yetişkinlikte daha sağlıklı ilişkiler kurma eğilimi gösteriyor.

Mary Ainsworth’un “Yabancı Durum” deneyi ise bu teoriyi destekleyen en önemli çalışmalardan biri olarak kabul ediliyor. Bu deneyde bebeklerin anneleri odadan çıktığında ve geri döndüğünde verdiği tepkiler incelendi. Sonuçta farklı bağlanma stilleri ortaya çıktı. Bu stillerin yalnızca çocuklukta kalmadığı, yetişkinlikte romantik ilişkilerden arkadaşlıklara kadar her alanda etkili olduğu görüldü.