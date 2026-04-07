Haberler
Yaşam
İlişkiler
Bağlanma Stiliniz İlişkilerinizi Nasıl Sabote Ediyor?

Bağlanma Stiliniz İlişkilerinizi Nasıl Sabote Ediyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 17:28

Bazı ilişkiler baştan sona rahat ilerlerken bazıları sürekli gel gitlerle dolu olabiliyor. Sevdiğiniz kişiye yaklaşmak isterken bir anda uzaklaşma isteği doğabiliyor. Ya da tam tersi, sürekli kaybetme korkusuyla ilişkiye tutunma ihtiyacı hissedilebiliyor. Bu durum çoğu zaman karakter özelliği gibi görülüyor. Ancak psikolojiye göre bunun arkasında bağlanma stilleri yer alıyor.

Kaynak 1, Kaynak 2, Kaynak 3

Bağlanma Stilleri Çocuklukta Oluşuyor

Bağlanma stilleri, çocukluk döneminde bakım verenle kurulan ilişkiye göre şekilleniyor. 1950’lerde John Bowlby tarafından geliştirilen bağlanma teorisi, güvenli bağ kurmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu ortaya koyuyor. Çocuklukta tutarlı ve güvenli bakım alan kişiler, yetişkinlikte daha sağlıklı ilişkiler kurma eğilimi gösteriyor.

Mary Ainsworth’un “Yabancı Durum” deneyi ise bu teoriyi destekleyen en önemli çalışmalardan biri olarak kabul ediliyor. Bu deneyde bebeklerin anneleri odadan çıktığında ve geri döndüğünde verdiği tepkiler incelendi. Sonuçta farklı bağlanma stilleri ortaya çıktı. Bu stillerin yalnızca çocuklukta kalmadığı, yetişkinlikte romantik ilişkilerden arkadaşlıklara kadar her alanda etkili olduğu görüldü.

Kaygılı Bağlanma İlişkileri Zorlaştırabiliyor

Kaygılı bağlanma stiline sahip kişiler genellikle tutarsız bakım deneyimi yaşamış bireylerden oluşuyor. Çocuklukta bazen sıcak ve ilgili, bazen mesafeli ebeveynlerle büyüyen kişiler, yetişkinlikte sürekli onay arayışı yaşayabiliyor.

Bu kişiler ilişkilerde yoğun duygular yaşayabiliyor. Partnerin davranışlarını sık sık analiz edebiliyor, mesajlara verilen cevap sürelerini bile önemseyebiliyor. “Beni seviyor mu?” sorusu zihinde sürekli tekrar edebiliyor.

Kaygılı bağlanma stiline sahip kişiler genellikle sevgi dolu ve empatik oluyor. Ancak kendi değerlerini partnerin ilgisine bağlama eğilimi gösterebiliyor. İlişki sona erdiğinde ise çoğu zaman kendilerini suçlayabiliyor. Oysa sorun genellikle bağlanma stilleri arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor.

Kaçıngan Bağlanma Yakınlıktan Kaçınmaya Neden Oluyor

Kaçıngan bağlanma stiline sahip kişiler, çocuklukta duygusal ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığı ortamlarda büyüyebiliyor. Bu nedenle duygusal olarak kendini koruma eğilimi geliştirilebiliyor.

Yetişkinlikte bu kişiler yakınlık kurmayı zor bulabiliyor. Duygusal paylaşımlardan kaçınabiliyor ve ilişki derinleştikçe mesafe koyabiliyor. “Kimseye ihtiyacım yok” düşüncesi bu bağlanma stilinde sık görülebiliyor.

Bu kişiler genellikle yüzeysel ilişkilerde rahat hissedebiliyor. Ancak uzun vadeli ve derin ilişkilerde zorlanabiliyor. Yakınlık arttıkça geri çekilme davranışı ortaya çıkabiliyor ve bu durum ilişkilerin ilerlemesini zorlaştırabiliyor.

Kaygılı ve Kaçıngan Bağlanma Birbirini Tetikleyebiliyor

Psikolojide en sık görülen ilişki dinamiklerinden biri kaygılı ve kaçıngan bağlanma stilinin bir araya gelmesi olarak görülüyor. Kaygılı bağlanan kişi yakınlaşmak isterken, kaçıngan bağlanan kişi mesafe koyma eğilimi gösterebiliyor.

Kaygılı kişi yakınlaştıkça kaçıngan kişi uzaklaşabiliyor. Kaçıngan kişi uzaklaştıkça kaygılı kişi daha fazla yakınlaşmaya çalışabiliyor. Bu durum sürekli tekrar eden bir döngü oluşturabiliyor.

Sonuçta kaygılı kişi yeterince sevilmediğini hissedebiliyor. Kaçıngan kişi ise baskı altında olduğunu düşünebiliyor. Bu karşılıklı tetiklenme, ilişkinin sağlıklı ilerlemesini zorlaştırabiliyor.

Bağlanma Stilleri Değişebilir mi?

Bağlanma stilleri sabit değildir. Psikolojide “kazanılmış güvenli bağlanma” kavramı, yetişkinlikte daha sağlıklı bağlanma biçimi geliştirilebileceğini gösteriyor.

Bu süreç genellikle farkındalıkla başlıyor. Kişi kendi bağlanma stilini ve tetikleyici davranışlarını fark ettikçe ilişkilerde farklı tepkiler vermeye başlayabiliyor. Güvenli ilişki deneyimleri, sağlıklı arkadaşlıklar ve terapötik destek bu süreci güçlendirebiliyor.

Zamanla yeni deneyimler, beynin ilişki kurma biçimini değiştirebiliyor. Böylece kişi daha dengeli ve sağlıklı ilişkiler kurabilir hale gelebiliyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
