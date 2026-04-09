Bağlanma Kaygısı Yaşayan Kişiler Kısa Video Bağımlılığına Daha Yatkın

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.04.2026 - 13:54

Son yıllarda tüm dünyada bir kısa video furyası yaşanıyor. Hatta ekran sürelerinin büyük bir çoğunluğunu TikTok, Reels gibi platformda geçiren kişilerin zamanla dikkat eksikliği gibi konularda sorun yaşadıkları da araştırmalara konu oluyor. Araştırmacılara göre bir bağımlılık haline gelen kısa videolarla ilgili Çin'de bir çalışma yapıldı. Çalışmaya göre bağlanma kaygısı olan deneklerin kısa video bağımlılığına daha yatkın oldukları gözlemlendi.

Bağlanma kaygısı olanlar daha yatkın.

Çin’de bir üniversitede gerçekleştirilen bilimsel araştırmaya göre, terk edilme korkusu olarak bilinen bağlanma kaygısı yüksek olan üniversite öğrencileri, kısa video bağımlılığına daha yatkın çıkıyor. Frontiers in Psychology dergisinde 26 Mart 2026’da yayınlanan çalışmada, 342 üniversite öğrencisiyle çalışıldı. Araştırmacılar, bağlanma kaygısı yaşayanların onay ve ilgi ihtiyacını hızlıca karşılayan kısa videolara yöneldiğini, bunun da bağımlılık riskini artırdığını belirledi.

Dikkat eğitimiyle tedavi edilebilir.

Çalışma, bu ilişkinin iki temel mekanizmayla açıklandığını ortaya koydu: Düşük dikkat kontrolü ve aleksitimi (duyguları tanımlama ve ifade etme zorluğu). Bağlanma kaygısı, dikkat kontrolünü zayıflatarak ve duygusal farkındalığı azaltarak kişileri videolara daha fazla sığınmaya itiyor; yalnızlık ve stres de bu döngüyü tetikliyor. Araştırmacılar, dikkat eğitimi ve duygu düzenleme çalışmalarının gençlerde kısa video bağımlılığını önlemede faydalı olabileceğini vurguladı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
