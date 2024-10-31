Bağırsak Yapışması Nedeniyle Hastaneye Kaldırılan Yeşilçam'ın Efsanesi Nuri Alço'dan Güzel Haber
Bağırsak Yapışması Nedeniyle Hastaneye Kaldırılan Yeşilçam'ın Efsanesi Nuri Alço'dan Güzel Haber
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/nuri-alco-nu...
Sözcü'nün haberine, bağırsak rahatsızlığı yüzünden geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Nuri Alço'dan güzel haber geldi.
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'Taçsız Kraliçe', 'Kayıp Kızlar' ve 'Ver Elini İstanbul' gibi pek çok yapımda yer alan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Nuri Alço geçtiğimiz günlerde bağırsaklarından geçirdiği operasyonla gündeme gelmişti.
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2020 yılında hayatını birleştirdiği Burcu Alço'nun duyurduğuna göre birkaç ay önce kalbinden ameliyata alınan Alço'nun geçtiğimiz günlerde bağırsaklarından operasyon geçirdiği söylenmişti.
Sözcü'nün haberine göre, hayati tehlikeyi atlatan Nuri Alço'nun yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi. Birkaç gün içinde taburcu olacağı söylenen oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.
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