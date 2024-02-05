Bağcılar Belediyesi'nin Yaşlı Vatandaşlara Spora Teşvik İçin "5 Vakit Spor" İle Camide Eğitim Verdiği Anlar

Bağcılar Belediyesi yaşlıları spora teşvik etmek için yeni bir projeye başladı. Hayata geçirilen yeni projede yaşlı vatandaşlar camilerde eğitmenlerle birlikte spor hareketleri yapıyor. '5 Vakit Spor' ismiyle hayata geçirilen projenin yaklaşık üç haftadır sürdüğü söyleniyor.
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Bağcılar Belediyesi yepyeni ve görülmemiş bir projeye imza attı. Yaşlıların sağlık sorunlarının önüne geçmek için "5 Vakit Spor" adında yeni bir çalışmaya başladı.
Bağcılar genelindeki 11 camide namaz kılmaya giden yaşlı vatandaşların namazdan sonra eğitmenler eşliğinde spor yaptığı görüldü.
Projeden yararlanan vatandaşların ise "Bu etkinlik çok güzel bir etkinlik. htiyarlık dolayısıyla mecburi tembelleşiyoruz. Bu hareket dolayısıyla rahat rahat hareket edebiliyoruz." dediği ve memnun olduğu görüldü.
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Camiler işe yaramaya başlıyor galiba
Squat da yaptırın müminlerin beline iyi gelir. Hatta bale de öğretsinler, sene sonu müsameresinde kuğu gölünü yapsınlar.
Cemaat Yarın sabah herkes eşofman ile gelsin