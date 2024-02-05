Bağcılar Belediyesi'nin Yaşlı Vatandaşlara Spora Teşvik İçin "5 Vakit Spor" İle Camide Eğitim Verdiği Anlar

Gelin Makyajı Yaptırmak İsteyen Kadın 40.000 TL Fiyat Alınca Yakındı: Stüdyo Sahibi ise Büyük Jest Yaptı

Sosyal Medyanın Tüm Acımasızlığına ve Hadsizliğine Rağmen Önemli Olanın Mutluluk Olduğunu Hatırlatan Kadın