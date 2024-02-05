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Bağcılar Belediyesi'nin Yaşlı Vatandaşlara Spora Teşvik İçin "5 Vakit Spor" İle Camide Eğitim Verdiği Anlar

Bağcılar Belediyesi'nin Yaşlı Vatandaşlara Spora Teşvik İçin "5 Vakit Spor" İle Camide Eğitim Verdiği Anlar

GNS
GNS - Onedio Editörü
05.02.2024 - 14:05

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Bağcılar Belediyesi yaşlıları spora teşvik etmek için yeni bir projeye başladı. Hayata geçirilen yeni projede yaşlı vatandaşlar camilerde eğitmenlerle birlikte spor hareketleri yapıyor. '5 Vakit Spor' ismiyle hayata geçirilen projenin yaklaşık üç haftadır sürdüğü söyleniyor.

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Bağcılar Belediyesi yepyeni ve görülmemiş bir projeye imza attı. Yaşlıların sağlık sorunlarının önüne geçmek için "5 Vakit Spor" adında yeni bir çalışmaya başladı.

Bağcılar Belediyesi yepyeni ve görülmemiş bir projeye imza attı. Yaşlıların sağlık sorunlarının önüne geçmek için "5 Vakit Spor" adında yeni bir çalışmaya başladı.

Yaşlıları spora teşvik etmek için '5 Vakit Spor' adı altında yeni bir projeye adım atan Bağcılar Belediyesi, namaz kılmaya camiye giden yaşlıların spor yapabilmesi için onlara imkan sunmak amacıyla yola çıktı.

Bağcılar genelindeki 11 camide namaz kılmaya giden yaşlı vatandaşların namazdan sonra eğitmenler eşliğinde spor yaptığı görüldü.

Bağcılar genelindeki 11 camide namaz kılmaya giden yaşlı vatandaşların namazdan sonra eğitmenler eşliğinde spor yaptığı görüldü.

Namazlarını kılan vatandaşların öğle ve ikindi namazlarının ardından sağlıklı bir yaşam için eğitmenlerden temel spor hareketleri öğrendiği kayda geçti.

Projeden yararlanan vatandaşların ise "Bu etkinlik çok güzel bir etkinlik. htiyarlık dolayısıyla mecburi tembelleşiyoruz. Bu hareket dolayısıyla rahat rahat hareket edebiliyoruz." dediği ve memnun olduğu görüldü.

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azattiq

Camiler işe yaramaya başlıyor galiba

Kzlt

Squat da yaptırın müminlerin beline iyi gelir. Hatta bale de öğretsinler, sene sonu müsameresinde kuğu gölünü yapsınlar.

s.rtc

Cemaat Yarın sabah herkes eşofman ile gelsin